Jocul video GTA VI a obținut vânzări de 3,79 miliarde de dolari în primele 24 de ore de la lansare, devenind cea mai rapidă producție comercializată din istorie, conform datelor Rockstar Games.
Cifra înregistrată în prima zi este de aproape cinci ori mai mare decât încasările predecesorului, „Grand Theft Auto V”, care a generat aproximativ 800 de milioane de dolari în primele 24 de ore din 2013. Până în prezent, GTA V s-a vândut în 235 de milioane de exemplare și a adus aproximativ 10,8 miliarde de dolari, conform firmei de analiză MoffettNathanson.
Un record care depășește industria filmului
Incassările din prima zi ale GTA VI sunt superioare încasărilor totale la box-office ale filmului „Avengers: Endgame”, care a devenit luna trecută cel mai profitabil film din istorie, cu aproximativ 2,9 miliarde de dolari.
De asemenea, performanța jocului depășește încasările turneului „Eras Tour” al cântăreței americane Taylor Swift (2023-2024), care a generat 2,1 miliarde de dolari.
Potrivit Rockstar, filială a Take-Two Interactive, precomenzile pentru GTA VI au atins 32,5 milioane de exemplare. Jocul este vândut la prețuri cuprinse între 80 și 100 de euro, în funcție de versiune.
Costuri uriașe și dezvoltare prelungită
GTA VI a fost lansat joi, 19 noiembrie 2026, la miezul nopții, după o perioadă de dezvoltare de peste opt ani marcată de amânări și scurgeri de informații. Costul de producție este estimat între 1 și 1,5 miliarde de dolari.
Joost van Dreunen, profesor la Stern School of Business din cadrul Universității NYU, a subliniat că costul mediu de realizare a unei producții majore în industria jocurilor video a crescut de la 47 de milioane de dolari în 2000 la 440 de milioane în prezent.
Ben Feder, fost director al Take-Two Interactive, a estimat într-un articol publicat în revista Fortune că GTA VI este „ultimul (joc video) de acest gen”, înainte de o revoluție provocată de inteligența artificială.
Recenzii unanime și proiecții de vânzări
Jocul are o medie de 99 din 100 pe site-ul Metacritic, bazată pe aproximativ o sută de recenzii din presa de specialitate. Publicația Forbes a descris GTA VI ca „cel mai impresionant univers al jocurilor video” creat vreodată, iar The Verge a afirmat că acesta „reușește imposibilul: să se ridice la înălțimea entuziasmului pe care îl stârnește”.
Analiștii băncii Wells Fargo estimează vânzarea a 65 de milioane de exemplare până la sfârșitul anului fiscal al Take-Two Interactive, la finalul lunii martie. Această proiecție include lansarea pe PC, anunțată pentru primul trimestru, jocul fiind disponibil deocamdată doar pe consolele PlayStation și Xbox.
Acțiunea se petrece în „Vice City”, un oraș imaginar inspirat de Miami, iar protagoniștii sunt Jason și Lucia. Deocamdată nu este prevăzută lansarea oficială în Rusia, Qatar sau China, jocul neprimind aprobarea autorităților din Beijing pentru comercializare.