Regele Charles împlinește pe 14 noiembrie 78 de ani. De ce își sărbătorește monarhul britanic ziua de naștere de două ori

Regele Charles al Marii Britanii a împlinit sâmbătă, 14 noiembrie 2026, 78 de ani. Deși data reală a nașterii este în noiembrie, celebrarea oficială are loc în fiecare an în luna iunie.
Monarhul britanic a marcat astăzi împlinirea vârstei de 78 de ani, născându-se pe 14 noiembrie 1948 la Palatul Buckingham. Conform tradiției regale, ziua de naștere oficială este însă sărbătorită în luna iunie, ocazie cu care are loc ceremonia militară „Trooping the Colour”.
Practică celor două zile de naștere se datorează condițiilor meteorologice și unor decizii luate acum un secol. Regele Edward al VII-lea, născut în noiembrie, a mutat festivitățile în mai sau iunie pentru a evita vremea rece din toamnă, stabilind astfel precedențul unei sărbători de vară.
Originea tradiției
Potrivit publicației Mirror, prima ediție a paradei „Trooping the Colour” a avut loc în timpul domniei regelui Charles al II-lea, între 1660 și 1685. Evenimentul a fost desemnat să marcheze ziua de naștere oficială a suveranului abia în 1748, devenind o tradiție anuală după urcarea pe tron a lui George al III-lea, în 1760.
George al V-lea, născut în iunie, și-a păstrat ziua de naștere naturală, dar fiul său, George al VI-lea, născut în decembrie, a reînviat obiceiul unei sărbători oficiale estivale. Elisabeta a II-a, născută în aprilie 1926, a continuat această practică, iar Charles a ales să o mențină.
Se estimează că viitorul suveran, prințul William, va avea o singură zi de naștere celebrată public, dat fiind faptul că data sa reală de naștere cade pe 21 iunie.
Viața personală și caritate
Charles a crescut într-un mediu marcat de absențele părinților în turneele regale. Biograful regal Tina Brown l-a descris ca pe un „tânăr foarte sensibil și emotiv”, trimis la internatul spartan Gordonstoun din Scoția pentru a fi întărit.
În 1981, s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer în Catedrala St. Paul din Londra. Relația a eșuat public, ducând la divorț și, ulterior, la moartea Dianei în 1997 într-un accident de mașină la Paris. Într-un interviu din 1995, Diana a afirmat: „Noi eram trei în această căsătorie, așa că era puțin aglomerat”.
După părăsirea Marinei Regale în 1976, Charles a fondat Prince’s Trust cu pensia sa de atunci, o organizație care ajută tinerii vulnerabili. El este cunoscut și pentru implicarea sa în cauzele mediului, fiind descris ca un grădinar pasionat.
Legăturile cu România
Regele Charles menține o relație strânsă cu România, vizitând țara aproape anual din 1998. Deține două proprietăți în județele Covasna și Brașov, iar casa de la Viscri găzduiește sediul Fundației Prințul de Wales, unde funcționează un centru de pregătire pentru ucenici și arhitecți.