DIICOT cere arestarea fraților Cămătaru! Florin Salam și Tzancă Uraganu, vizați în dosarul exploatării artiștilor
DIICOT cere arestarea fraților Cămătaru
Frații Cămătaru, acuzați că ar fi exploatat artiști de manele! DIICOT cere arestarea preventivă. Florin Salam și Tzancă Uraganu, printre presupusele victime
Dosarul privind presupusa exploatare a unor interpreți de muzică lăutărească și manele ia amploare. Procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru, precum și a altor șapte persoane, cercetate într-o anchetă care vizează acuzații grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, șantaj și camătă.
Printre artiștii care ar fi fost afectați de activitățile grupărilor investigate se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele, potrivit informațiilor apărute în anchetă.
Propunerea de arestare preventivă a fost înaintată joi judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București. Cei nouă inculpați au fost reținuți în urma unei ample operațiuni desfășurate de procurorii DIICOT și polițiști.
Cum ar fi fost controlați artiștii de manele de grupările investigate
Potrivit anchetatorilor, două grupări infracționale interdependente ar fi acționat, începând cu anul 2025, în București și județul Ilfov. Scopul acestora ar fi fost obținerea unor câștiguri financiare prin preluarea controlului asupra activității profesionale a unor interpreți cunoscuți de muzică lăutărească.
Procurorii susțin că artiștii ar fi fost supuși unor presiuni, intimidări și amenințări cu acte de violență pentru a accepta anumite condiții privind participarea la evenimente.
În paralel, membrii grupărilor ar fi solicitat așa-numite taxe de protecție, sub pretextul asigurării unor servicii de pază. Anchetatorii investighează și presupuse activități de exploatare sexuală a unor persoane, constrânse să practice prostituția în Germania și Elveția.
Conform datelor din dosar, unii dintre suspecți ar fi avut responsabilitatea de a supraveghea activitatea interpreților și de a se asigura că aceștia respectă înțelegerile impuse de grupare.
Artiștii ar fi fost obligați să cânte gratuit sau pe bani mult mai puțini
Ancheta DIICOT scoate la iveală și presupuse practici prin care organizatorii unor evenimente ar fi fost împiedicați să colaboreze cu anumiți interpreți.
Procurorii susțin că, în vara anului 2026, mai mulți cântăreți de muzică lăutărească ar fi fost amenințați pentru a nu participa la spectacole organizate de cluburi concurente sau la anumite festivaluri.
De asemenea, persoanele care încercau să intermedieze contracte între artiști și organizatori ar fi fost supuse unor presiuni.
În unele situații, participarea interpreților la anumite spectacole ar fi fost condiționată de acceptarea unor prestații gratuite în cluburile despre care anchetatorii susțin că s-ar fi aflat sub controlul grupării.
Unul dintre cazurile investigate vizează o victimă care ar fi fost determinată, prin amenințări repetate, să susțină spectacole fără să fie plătită sau să accepte onorarii mult mai mici decât cele practicate în mod obișnuit.
Florin Salam și Tzancă Uraganu, printre artiștii menționați în dosar
Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele care ar fi fost afectate de activitățile grupărilor se află mai mulți interpreți cunoscuți în lumea muzicii de petrecere.
Lista presupuselor victime îi include pe Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.
Aceleași surse susțin că Nuțu Cămătaru, Sile Cămătaru și Manu Bombardierul și-ar fi împărțit artiștii pe care îi aveau în vedere, le-ar fi intermediat participarea la evenimente și le-ar fi restricționat colaborările cu alți organizatori.
Mai mult, anchetatorii verifică suspiciunea că veniturile obținute de interpreți în urma spectacolelor ar fi fost însușite ulterior de membrii grupării.
În dosar sunt investigate și presupuse activități de cămătărie. Suspecții ar fi acordat împrumuturi cu dobândă fără autorizație, iar recuperarea banilor s-ar fi făcut prin amenințări și acte de violență. Într-unul dintre cazurile analizate, o persoană ar fi încercat să obțină un autoturism de lux de la o victimă, deși valoarea mașinii ar fi depășit considerabil suma împrumutată.
420.000 de euro, arme și mașini de lux, ridicate în urma perchezițiilor DIICOT
Operațiunea desfășurată de procurorii DIICOT și polițiști a inclus 45 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș.
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat bani în lei și în alte valute, echivalentul a aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și mai multe mijloace de probă.
Totodată, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a trei autoturisme de lux.
În cadrul aceleiași operațiuni au fost puse în executare peste 40 de mandate de aducere, iar ancheta beneficiază de sprijinul mai multor structuri ale Poliției și Jandarmeriei Române, precum și al specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Cei nouă inculpați sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.
Propunerea DIICOT de arestare preventivă urmează să fie analizată de judecătorii Tribunalului București. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurilor judiciare.
Urmărește știrile Tabu și pe Google News