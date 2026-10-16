Prințul Harry și Meghan, prima apariție publică împreună în Marea Britanie după întoarcere

Prințul Harry și Meghan Markle au avut joi, 16 octombrie 2026, prima apariție publică împreună în Marea Britanie după ce s-au stabilit din nou în Regatul Unit. Cuplul a vizitat organizații caritabile în Nottingham.
Ducele și ducesa de Sussex au fost întâmpinați de localnici la Community Recording Studio (CRS), o organizație care îi învață pe tineri abilități în domeniul filmului, al producției video și al muzicii. Harry a mai vizitat centrul în trecut, iar cei doi s-au oprit pentru a saluta persoanele prezente și pentru a face fotografii.
„Este minunat să ne întoarcem”, le-a spus Meghan celor adunați, potrivit agenției de presă britanice PA Media.
În interiorul centrului, ducesa s-a alăturat unui grup de fete la un atelier dedicat consolidării încrederei în sine, în cadrul căruia au confecționat brățări. Meghan a menționat că fiica sa, prințesa Lilibet, practică gimnastica și o îndrăgește, iar ea însăși se simte bine atunci când petrece timp cu familia sau gătește.
A doua oprire a cuplului a fost la Himmah Hub, o organizație comunitară care luptă împotriva sărăciei alimentare. Acolo, Harry și Meghan au participat la activități de gătit și au pregătit pachete cu alimente destinate donațiilor.
Vizita le-a oferit celor doi ocazia de a se reîntâlni cu femeile care au gătit pentru familiile afectate de incendiul din 2017 de la Grenfell Tower din Londra. Meghan le-a îmbrățișat pe acestea, care au contribuit la o carte de bucate dedicată comunității, proiect susținut de ducesă.
Ultima oprire în Nottingham a fost la Epic Partners, o organizație caritabilă care sprijină copiii și tinerii din oraș. Potrivit PA Media, aproximativ 50 de persoane s-au adunat la porțile centrului pentru a-i vedea pe ducele și ducesa de Sussex.
Contextul întoarcerii în Marea Britanie
Harry și Meghan au anunțat vara trecută că vor părăsi locuința din California pentru a se stabili din nou în Marea Britanie, împreună cu cei doi copii ai lor, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani. Familia a ajuns în țară în august, înainte de începerea anului școlar.
Cei doi s-au întors în calitate de persoane private și nu își reiau îndatoririle oficiale în numele regelui Charles al III-lea. Vizita de la Nottingham are loc la mai bine de șase ani după ce Harry și Meghan au părăsit Regatul Unit pentru a se muta în Statele Unite.
Luna trecută, regele Charles al III-lea a transmis o scrisoare prin care a precizat că Harry și Meghan trebuie tratați ca „persoane private”. Documentul, transmis de Lord Chamberlain, cel mai înalt oficial al Casei Regale britanice, clarifică faptul că activitățile caritabile desfășurate de cei doi sunt realizate în calitate privată și că orice probleme operaționale trebuie adresate autorităților de poliție competente.
Prințul Harry continuă să solicite Ministerului britanic de Interne restabilirea măsurilor de protecție finanțate din fonduri publice pentru familia sa, nivelul acestora fiind redus după plecarea cuplului în America de Nord, în 2020. Înaintea vizitei de la Nottingham, ultima apariție publică împreună a lui Harry și Meghan pe teritoriul britanic avusese loc în septembrie 2022, la funeraliile reginei Elizabeth a II-a.