Prințul Harry și Meghan, prima apariție publică împreună în Marea Britanie după întoarcere

Publicat 16 oct. 2026, 12:25 Actualizat 16 oct. 2026, 13:09 Sursă realitatea.net

Prințul Harry și Meghan Markle au avut joi, 16 octombrie 2026, prima apariție publică împreună în Marea Britanie după ce s-au stabilit din nou în Regatul Unit. Cuplul a vizitat organizații caritabile în Nottingham.

Distribuie articolul