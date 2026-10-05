Lifestyle

România, promovată pe postul BBC World News

România, promovată pe postul BBC World News

Vacanțe pe litoral în vara lui 2027, de la 68 de lei pe noapte. Reduceri de până la 70% de Black Weekend

Vacanțe pe litoral în vara lui 2027, de la 68 de lei pe noapte. Reduceri de până la 70% de Black Weekend

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus

Voucherele de vacanță, în declin accentuat în 2026. Decontările au scăzut cu aproape 49%

Voucherele de vacanță, în declin accentuat în 2026. Decontările au scăzut cu aproape 49%

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cine e Roxana Iliescu?”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cine e Roxana Iliescu?”

Ai lăsa inteligența artificială să-ți planifice vacanța? Ce arată un studiu despre încrederea turiștilor în AI

Ai lăsa inteligența artificială să-ți planifice vacanța? Ce arată un studiu despre încrederea turiștilor în AI

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, despre interviul care a marcat-o: „Am leșinat la propriu”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, despre interviul care a marcat-o: „Am leșinat la propriu”

Prețuri de „groază” la Castelul Bran, în weekendul de Halloween. Cât a costat biletul de intrare

Prețuri de „groază” la Castelul Bran, în weekendul de Halloween. Cât a costat biletul de intrare

Ce poți face în weekend? Festivaluri, concerte și expoziții în București și în țară

Ce poți face în weekend? Festivaluri, concerte și expoziții în București și în țară

Tarife Poiana Brașov 2026–2027: Cât costă ski pass-ul și telecabina

Tarife Poiana Brașov 2026–2027: Cât costă ski pass-ul și telecabina

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, despre cel mai înfricoșător moment trăit pe circuit: „M-am speriat și nu din vina mea”

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, despre cel mai înfricoșător moment trăit pe circuit: „M-am speriat și nu din vina mea”

ROBOFEST 2026 începe la București! Peste 1.300 de roboți și 1.500 de participanți din 34 de țări

ROBOFEST 2026 începe la București! Peste 1.300 de roboți și 1.500 de participanți din 34 de țări

Bibliotecă în aer liber, în Piața Matache

Bibliotecă în aer liber, în Piața Matache

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Claudiu Adam dezvăluie ce face diferența între un pilot bun și un campion

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Claudiu Adam dezvăluie ce face diferența între un pilot bun și un campion

Gestionarea timpului: 10 metode eficiente prin care îți poți recâștiga timpul liber. Beneficii pentru sănătate

Gestionarea timpului: 10 metode eficiente prin care îți poți recâștiga timpul liber. Beneficii pentru sănătate

Oradea găzduiește cea de-a șaptea ediție a ORA Jazz Festival. Patru zile de concerte

Oradea găzduiește cea de-a șaptea ediție a ORA Jazz Festival. Patru zile de concerte

Via Transilvanica, după 10 zile de mers pe jos: ce au descoperit participanții despre sănătate, echilibru și propriile limite

Via Transilvanica, după 10 zile de mers pe jos: ce au descoperit participanții despre sănătate, echilibru și propriile limite

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Claudiu Adam vorbește în premieră despre visul care i-a speriat familia

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Claudiu Adam vorbește în premieră despre visul care i-a speriat familia

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa în 2026. România ocupă primul loc

Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa în 2026. România ocupă primul loc

Câți turiști străini au vizitat România

Câți turiști străini au vizitat România

Transilvania domină topul european al vacanțelor de Halloween

Transilvania domină topul european al vacanțelor de Halloween

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, pilotul de drift care și-a descoperit pasiunea la 10 ani

Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Claudiu Adam, pilotul de drift care și-a descoperit pasiunea la 10 ani

Booking.com, sub lupa Comisiei Europene

Booking.com, sub lupa Comisiei Europene

Airbnb a schimbat regulile pentru turiști. Ce nu vor mai putea cere gazdele

Airbnb a schimbat regulile pentru turiști. Ce nu vor mai putea cere gazdele

Top 10 cele mai atractive destinații europene de tip city break

Top 10 cele mai atractive destinații europene de tip city break

Ce destinații aleg românii pentru vacanţa de toamnă a copiilor

Ce destinații aleg românii pentru vacanţa de toamnă a copiilor

Ce este „food noise”, fenomenul care poate îngreuna slăbitul

Ce este „food noise”, fenomenul care poate îngreuna slăbitul

Porți deschise la Primăria Generală București în fiecare weekend, până la finalul acestui an

Porți deschise la Primăria Generală București în fiecare weekend, până la finalul acestui an

Topul celor mai bune destinații europene pentru un city break

Topul celor mai bune destinații europene pentru un city break

Podcast REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre cât de pregătiți suntem pentru o nouă pandemie - VIDEO

Podcast REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre cât de pregătiți suntem pentru o nouă pandemie - VIDEO

Femeile însărcinate vor putea naște însoțite de o persoană aleasă. Ce prevede noua lege

Femeile însărcinate vor putea naște însoțite de o persoană aleasă. Ce prevede noua lege

Când patul devine un partener de viață - secretele unui somn cu adevărat odihnitor

Când patul devine un partener de viață - secretele unui somn cu adevărat odihnitor

Podcast REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre rolul medicilor de familie - VIDEO

Podcast REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Adrian Marinescu, despre rolul medicilor de familie - VIDEO

Lumina Park București 2026 se deschide pe 16 octombrie, la Grădina Botanică

Lumina Park București 2026 se deschide pe 16 octombrie, la Grădina Botanică

Sportul extrem în care femeile îi înving pe bărbați

Sportul extrem în care femeile îi înving pe bărbați

„Turism matrimonial” la Brașov. Tot mai multe cupluri aleg să-și unească destinele aici

„Turism matrimonial” la Brașov. Tot mai multe cupluri aleg să-și unească destinele aici

„Turismul bunicilor”, noua tendință care schimbă vacanțele în Italia

„Turismul bunicilor”, noua tendință care schimbă vacanțele în Italia

România, pe primul loc în UE la ponderea călătoriilor interne

România, pe primul loc în UE la ponderea călătoriilor interne

Prognoza meteo pentru duminică, 11 octombrie: unde sunt anunțate ploi

Prognoza meteo pentru duminică, 11 octombrie: unde sunt anunțate ploi

Calendarul târgurilor de Crăciun din România și Europa pentru iarna 2026

Calendarul târgurilor de Crăciun din România și Europa pentru iarna 2026

Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu aproape 49% în primele opt luni din 2026

Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu aproape 49% în primele opt luni din 2026

Ce bine e acasă: transformă-ți locuința în locul în care îți place să fii

Ce bine e acasă: transformă-ți locuința în locul în care îți place să fii

Tendințele de călătorie din 2027 indică vacanțe mai lente și mai puțin optimizate

Tendințele de călătorie din 2027 indică vacanțe mai lente și mai puțin optimizate

Străzi Deschise se încheie cu a 10-a ediție a Spotlight, Festivalul Internațional al Luminii

Străzi Deschise se încheie cu a 10-a ediție a Spotlight, Festivalul Internațional al Luminii

Tendințele în turismul ultra-luxury și destinațiile preferate

Tendințele în turismul ultra-luxury și destinațiile preferate

De ce o masă îți poate schimba complet experiența de călcat?

De ce o masă îți poate schimba complet experiența de călcat?

Spotlight Festival, la ediție aniversară, îmbracă Calea Victoriei în lumini

Spotlight Festival, la ediție aniversară, îmbracă Calea Victoriei în lumini

România va trece la ora de iarnă mai devreme anul acesta

România va trece la ora de iarnă mai devreme anul acesta

Vacanțele scurte, flexibilitatea și natura dictează tendințele turismului în 2027

Vacanțele scurte, flexibilitatea și natura dictează tendințele turismului în 2027

Mai Multe