Oradea găzduiește cea de-a șaptea ediție a ORA Jazz Festival. Patru zile de concerte

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 oct. 2026, 10:01

În perioada 12–15 noiembrie, ne reîntâlnim la Oradea pentru cea de-a șaptea ediție a ORA Jazz Festival, patru zile de concerte care aduc pe scenele Filarmonicii de Stat Oradea și Sinagogii Neologe Sion șapte proiecte internaționale din șapte țări, cu numeroase premiere muzicale în România.

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