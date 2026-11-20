Scris de Tabu Publicat: 20 nov. 2026, 11:41

Ai primit o invitație la o petrecere, ai confirmat prezența și abia apoi ai realizat că nu știi exact cum ar trebui să te îmbraci? Este o situație mai frecventă decât ai crede. Fie că vorbim despre o aniversare, o petrecere corporate, un cocktail cu prietenii sau un eveniment organizat într-un restaurant elegant, alegerea ținutei potrivite poate deveni o adevărată provocare atunci când dress code-ul nu este specificat.

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