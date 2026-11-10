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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Psihologul Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Cum ne schimbă terapia de cuplu?

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Tabu
Scris deTabu
Publicat10 nov. 2026, 13:34
SursăRealitatea.net realitatea plus

"Ceea ce se întâmplă în terapia de cuplu este că tu, practic, reușești să-ți amintești să te uiți la celălalt altfel decât prin ochii tăi.” Psihologul Ioan Ungureanu este invitat, în premieră, la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS.

Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea Plus:

Ceea ce se întâmplă în terapia de cuplu este că tu, practic, reușești să-ți amintești să te uiți la celălalt altfel decât prin ochii tăi.”

a declarat Ioan Ungureanu, psiholog.

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.

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