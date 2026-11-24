Scris de Tabu Publicat: 24 nov. 2026, 10:21

O cămașă bine aleasă poate schimba complet o ținută masculină. De la întâlnirile de la birou până la ieșirile de weekend, această piesă vestimentară oferă numeroase posibilități de asortare. Descoperă cinci combinații potrivite pentru sezonul rece și află cum poți integra cămășile în garderoba de zi cu zi.

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