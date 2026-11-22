Zeci de rute aeriene noi vor fi lansate în 2027 din Europa
Wizz Air / Profimedia
Vacanțele din 2027 vin cu zeci de rute aeriene noi. Ryanair, Wizz Air, Lufthansa și British Airways extind rețelele de zbor către destinații din întreaga lume.
Turiștii care își planifică vacanțele pentru 2027 vor avea la dispoziție mai multe opțiuni de călătorie, după ce numeroase companii aeriene au anunțat lansarea unor rute noi către destinații din Europa, America, Africa și Asia. Marile companii aeriene își extind rețelele de zbor, iar unele dintre noile conexiuni vor oferi legături directe către orașe și regiuni care nu au beneficiat până acum de astfel de servicii.
Printre operatorii care pregătesc extinderi importante se numără Ryanair, easyJet, British Airways, Lufthansa, United Airlines, Aeroméxico și Air Canada. Calendarul noilor curse începe încă din martie 2027 și include atât destinații europene populare, cât și conexiuni intercontinentale.
Zeci de rute aeriene noi în 2027. Ce destinații vor fi introduse în programul companiilor
Una dintre cele mai importante extinderi vine din partea companiei Aeroméxico, care va introduce Milano în rețeaua sa începând cu 28 martie 2027. Operatorul va asigura patru zboruri săptămânale între Mexico City și orașul italian.
Din 13 aprilie, compania va inaugura și ruta Guadalajara – Paris Charles de Gaulle, cu trei curse pe săptămână.
Ryanair a anunțat, la rândul său, noi conexiuni pentru sezonul de vară 2027. Printre acestea se numără zborurile Alicante – Tanger, Cracovia – Tanger și Palermo – Marrakech, respectiv Palermo – Tirana.
Nici easyJet nu rămâne în urmă. Compania pregătește 18 rute noi, care vor pleca de pe 10 aeroporturi din Marea Britanie. Aberdeen va beneficia de legături directe cu Barcelona și Mallorca, în timp ce Edinburgh va avea conexiuni noi către Bilbao, Roma, Hamburg și Tivat.
Noi zboruri în martie și aprilie 2027. Europa va fi conectată cu mai multe destinații
Primele schimbări importante din programul de zboruri vor apărea în luna martie.
Norwegian va inaugura, pe 24 martie 2027, ruta Oslo – Sevilla, cu două zboruri săptămânale. Cursa va funcționa sezonier, până la 16 iunie, urmând să fie reluată în perioada 18 august – 30 octombrie. Compania va introduce și o conexiune între Copenhaga și Santiago de Compostela.
Pe 29 martie, Brussels Airlines va lansa prima legătură aeriană dintre Bruxelles și Cairo. Noua rută va avea cinci zboruri săptămânale și va fi disponibilă inițial în sezonul de vară.
Tot în martie, Wizz Air va introduce curse din Napoli către Palermo, Nisa, Basel și Genova.
Luna aprilie aduce o premieră importantă pentru aeroportul din Geneva. LATAM Airlines Brasil va inaugura ruta São Paulo – Geneva, cu trei zboruri săptămânale. Aceasta va reprezenta prima conexiune aeriană directă dintre Geneva și America Latină.
United Airlines va adăuga 10 orașe în rețeaua sa internațională în 2027. Printre noile destinații se numără Luxemburg, cu zboruri zilnice din Newark începând din 2 aprilie, și Toulouse, care va fi conectat cu Washington Dulles din 26 aprilie.
Delta Air Lines va introduce, pe 12 aprilie, o cursă directă între Boston și Reykjavik.
British Airways și Lufthansa lansează noi conexiuni în luna mai
Luna mai va aduce mai multe opțiuni pentru turiștii interesați de destinații exotice și de vacanțe în Europa.
British Airways va introduce zboruri către Kilimanjaro și Zanzibar începând cu 29 mai 2027. Curse vor pleca de pe aeroportul London Gatwick de trei ori pe săptămână și vor fi disponibile până la 31 octombrie.
Pentru iubitorii vacanțelor în Grecia, compania va inaugura ruta Londra Heathrow – Skiathos pe 20 mai. Totodată, subsidiara Cityflyer va conecta Glasgow cu Nisa, iar pasagerii care pleacă din Edinburgh vor putea ajunge direct la Split, în Croația.
Lufthansa va introduce o rută între Frankfurt și Columbus, în statul american Ohio, începând cu 5 mai. Prin această conexiune, compania germană va deveni primul operator aerian european care oferă un zbor direct către acest oraș american.
Alte rute importante programate pentru luna mai includ:
New York – Nisa, operată de American Airlines;
Philadelphia – Viena, operată de American Airlines;
Montréal – Dubrovnik, operată de Air Canada;
Newark – Ljubljana, operată de United Airlines;
Newark – Ibiza, operată de United Airlines;
Baku – Bruxelles, operată de Azerbaijan Airlines.
Zboruri noi în iunie 2027. Destinații din Canada, Franța și Spania
Extinderea rețelelor aeriene va continua și în iunie, când vor fi introduse mai multe legături între Europa și America de Nord.
Discover Airlines va inaugura, pe 1 iunie, ruta Frankfurt – Edmonton, în Canada. Compania va opera trei curse săptămânale, iar noua conexiune va fi singura legătură directă dintre Germania și orașul canadian.
SWISS va introduce zboruri între Zürich și Toulouse, în perioada 25 iunie – 23 august, cu două curse săptămânale. Austrian Airlines va inaugura, tot în iunie, ruta Viena – Beirut, disponibilă până în septembrie.
Air Transat pregătește două conexiuni noi din Québec. Prima, către Lyon, va fi lansată pe 8 iunie, iar cea de-a doua, către Barcelona, va începe pe 14 iunie. Ambele vor funcționa sezonier.
Printre celelalte rute noi programate pentru luna iunie se numără Toronto – Oslo, Newark – Valencia, Berlin – Verona și Newark – Marsilia.
Cel mai lung zbor comercial fără escală din lume ar putea fi lansat în octombrie 2027
Un alt proiect important pentru industria aviatică este pregătit de compania australiană Qantas. Operatorul intenționează să inaugureze în octombrie 2027 o legătură directă între Sydney și Londra, în cadrul proiectului „Project Sunrise”.
Ruta va avea o lungime de peste 16.000 de kilometri, iar durata estimată a călătoriei va fi cuprinsă între 19 și 22 de ore. Dacă va fi lansată conform calendarului anunțat, aceasta va deveni cel mai lung zbor comercial de pasageri fără escală din lume.
Frankfurt – Belize, o premieră pentru aviația europeană
Anul 2027 va aduce și o premieră pentru legăturile aeriene dintre Europa și America Centrală.
Discover Airlines va inaugura, pe 16 decembrie 2027, ruta Frankfurt – Belize City, cu două zboruri săptămânale, programate joia și duminica.
Noua conexiune va reprezenta primul serviciu direct operat de o companie aeriană europeană către Belize. Destinația este cunoscută pentru recifele de corali, insulele tropicale, pădurile tropicale și siturile arheologice mayașe.
Prin toate aceste extinderi, 2027 se anunță un an important pentru transportul aerian internațional. Noile rute vor oferi turiștilor mai multe posibilități de a-și organiza vacanțele și de a ajunge direct la destinații din Europa și de pe alte continente.
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