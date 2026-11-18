Scris de Andreea Damian Publicat: 18 nov. 2026, 09:31

Turismul internațional se îndreaptă spre un nou record în 2026, în ciuda conflictelor din Orientul Mijlociu și a presiunilor asupra bugetelor populației. Numărul sosirilor turistice internaționale ar urma să atingă 1,57 miliarde până la sfârșitul anului.

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