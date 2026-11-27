O pană de curent prelungită sau o altă situație neprevăzută poate limita accesul la alimente și la posibilitatea de a găti. Din acest motiv, specialiștii recomandă să avem în locuință o rezervă de produse care pot fi păstrate fără frigider și consumate fără preparare termică.
Cinci categorii de alimente obișnuite, disponibile în supermarketuri, pot asigura o parte importantă din necesarul zilnic de energie și nutrienți.
Pregătirea unei rezerve alimentare pentru situații de urgență nu presupune cheltuieli mari sau cumpărarea unor produse speciale. Potrivit nutriționiștilor consultați de publicația britanică Daily Express, câteva alimente cu termen lung de valabilitate pot fi suficiente pentru a alcătui un stoc util în cazul unei crize.
Recomandările vin în contextul campaniei „Be Ready”, prin care autoritățile britanice încurajează populația să fie pregătită să se descurce timp de 72 de ore fără acces la anumite servicii esențiale.
1. Conservele de pește
Sardinele, macroul și alte tipuri de pește la conservă sunt printre cele mai practice alimente pentru o rezervă de urgență. Acestea furnizează proteine și grăsimi sănătoase, inclusiv acizi grași Omega-3.
Sardinele conservate cu tot cu oase reprezintă și o sursă de calciu, deoarece oasele devin suficient de moi pentru a putea fi consumate. Un avantaj important este că peștele poate fi mâncat direct din conservă, fără să fie încălzit. Specialiștii recomandă alegerea ambalajelor cu sistem de deschidere ușoară.
2. Biscuiții din ovăz și produsele integrale
Alimentele pe bază de cereale integrale oferă energie și pot fi păstrate relativ ușor.Biscuiții din ovăz, de exemplu, pot furniza aproximativ 450 de calorii la 100 de grame, în funcție de ingrediente. Aceștia pot fi consumați ca atare sau alături de conserve de pește și leguminoase. Alte variante sunt lipiile integrale ambalate, cerealele fortificate și fulgii de ovăz instant, care pot fi înmuiați în apă rece sau lapte UHT.
3. Fasolea, lintea și năutul la conservă
Leguminoasele sunt o alegere potrivită datorită conținutului de proteine vegetale și fibre, care contribuie la sațietate și la buna funcționare a digestiei.
Fasolea, năutul și lintea la conservă pot fi păstrate timp îndelungat, fără refrigerare, atât timp cât ambalajele sunt intacte și sunt respectate condițiile de depozitare. În plus, variantele deja fierte pot fi consumate direct, fără să fie necesară folosirea aragazului.
4. Untul de arahide sau de migdale
Untul de arahide este recomandat datorită aportului ridicat de calorii, proteine și grăsimi nesaturate.Potrivit medicului Naheed Ali, un borcan de aproximativ 500 de grame poate furniza în jur de 3.000 de calorii, fiind o sursă concentrată de energie care ocupă puțin spațiu.
Produsul poate fi consumat direct sau întins pe biscuiți și lipii. Este de preferat să alegi variante fără adaos de zahăr și cu un conținut redus de sare. Pentru persoanele cu alergie la arahide, untul de migdale poate fi o alternativă doar dacă nu există și alergie la migdale.
5. Nuci, semințe și fructe uscate
Amestecurile de nuci, semințe și fructe deshidratate reprezintă o gustare hrănitoare, care nu necesită gătire și poate fi transportată cu ușurință.
Acestea furnizează grăsimi sănătoase, fibre, magneziu și vitamina E, iar fructele uscate aduc un aport suplimentar de carbohidrați. Specialiștii recomandă, pe cât posibil, variantele fără sare adăugată. Amestecurile pot fi consumate simple sau combinate cu cereale pentru o masă mai consistentă.