Scris de Andreea Damian Publicat: 27 nov. 2026, 09:27

O pană de curent prelungită sau o altă situație neprevăzută poate limita accesul la alimente și la posibilitatea de a găti. Din acest motiv, specialiștii recomandă să avem în locuință o rezervă de produse care pot fi păstrate fără frigider și consumate fără preparare termică.

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