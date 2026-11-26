West Side Christmas Market 2026 se deschide astăzi la București! Irina Rimes, concert și foc de artificii
West Side Christmas Market 2026
West Side Christmas Market 2026 se deschide în Parcul Drumul Taberei. Irina Rimes, foc de artificii, concerte, patinoar și atracții pentru copii.
Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă! West Side Christmas Market 2026, unul dintre cele mai îndrăgite târguri de Crăciun din Capitală, își deschide porțile joi, 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6. Evenimentul începe cu un spectacol de lumini și artificii, iar seara va continua cu un concert susținut de Irina Rimes.
Organizat de UNTOLD Universe, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, târgul va putea fi vizitat până pe 27 decembrie. Vizitatorii vor avea parte de decorațiuni spectaculoase, concerte, activități pentru copii, atracții de sezon și numeroase preparate culinare.
Când se deschide West Side Christmas Market 2026. Programul primei seri
Deschiderea oficială a târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei este programată joi, 26 noiembrie, de la ora 17:00.
Organizatorii au pregătit un moment special pentru prima seară, când vor fi aprinse luminile festive și va avea loc un spectacol de artificii.
Programul evenimentelor din seara inaugurării este următorul:
17:00 – Deschiderea oficială a târgului;
19:45 – Aprinderea luminilor festive și spectacol de artificii;
20:00 – Concert live Irina Rimes.
Astfel, West Side Christmas Market deschide sezonul târgurilor de Crăciun din București cu muzică, lumini și o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă.
Ce artiști vor concerta la West Side Christmas Market până la 1 Decembrie
Muzica va ocupa un loc important în programul târgului de Crăciun din Sectorul 6. În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, pe scena amenajată în Parcul Drumul Taberei vor urca mai mulți artiști.
Programul concertelor și al spectacolelor este următorul:
26 noiembrie, ora 20:00 – Irina Rimes;
27 noiembrie, ora 20:00 – Ovidiu Niculescu;
28 noiembrie, ora 20:00 – Cezar Ouatu;
29 noiembrie, ora 20:00 – Oigăn;
30 noiembrie, ora 20:00 – DJ Bumba by Minunații;
1 decembrie, ora 19:30 – Irina Sârbu & Band.
Programul artistic va continua pe parcursul întregii perioade de desfășurare a târgului, cu spectacole live, seri de colinde și momente dedicate vizitatorilor de toate vârstele.
Atracții noi la târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei
Ediția din 2026 vine cu numeroase experiențe pentru copii și adulți. Printre atracțiile pregătite se numără patinoarul, caruselul, trenulețul colorat, sania cu realitate virtuală și roata panoramică.
Vizitatorii vor putea admira și podul iluminat, amenajat special pentru atmosfera de sărbătoare și pentru fotografii de sezon.
Două dintre noutățile acestei ediții sunt Labirintul și Banca Zburătoare, atracții care promit experiențe interactive și momente de distracție pentru public.
Cei mici vor putea vizita și Căsuța lui Moș Crăciun, unde sunt pregătite ateliere creative, activități interactive și întâlniri cu Moș Crăciun.
70 de căsuțe cu produse tradiționale și peste 10 food trucks
West Side Christmas Market va aduce și o ofertă gastronomică variată. Cele 70 de căsuțe vor găzdui preparate tradiționale, dulciuri, băuturi calde, decorațiuni și cadouri realizate de artizani locali.
Oferta va fi completată de peste 10 food trucks, cu preparate inspirate din bucătării internaționale.
Pentru adulți va fi amenajată și o terasă încălzită, unde vizitatorii se vor putea bucura de băuturi specifice sezonului rece și de atmosfera târgului.
Care este programul de vizitare și cât costă intrarea
Târgul de Crăciun West Side Christmas Market va fi deschis până pe 27 decembrie 2026, iar accesul publicului este gratuit.
Programul de vizitare este următorul:
Luni – vineri: 15:00 – 22:00;
Sâmbătă – duminică: 11:00 – 22:00.
În zilele de sărbătoare legală se aplică programul de weekend.
Cum ajungi la West Side Christmas Market
Pentru a evita aglomerația și dificultățile legate de găsirea unui loc de parcare, organizatorii recomandă folosirea transportului public.
La Parcul Drumul Taberei se poate ajunge cu:
Metroul – stația Parc Drumul Taberei;
Tramvaiul 41;
Troleibuzele 69 și 93;
Autobuzele 105, 138, 168, 221, 222, 232 și 368.
West Side Christmas Market își propune să transforme și în acest an Parcul Drumul Taberei într-unul dintre principalele puncte de atracție ale sărbătorilor de iarnă din București, oferind vizitatorilor concerte, distracție, experiențe pentru întreaga familie și atmosfera magică a Crăciunului.
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