S-a trezit din comă după 23 de zile, iar astăzi este medic. Povestea impresionantă a tinerei care a învins imposibilul
Medic România
Andreea Iordăchescu a supraviețuit unui accident grav, după 23 de zile de comă. Astăzi este absolventă de Medicină și a obținut 867 de puncte la Rezidențiat.
Povestea Andreei Iordăchescu este una despre supraviețuire, ambiție și puterea de a o lua de la capăt. La numai 19 ani, tânăra a trecut printr-un accident grav care i-a pus viața în pericol. După 23 de zile petrecute în comă, a reușit să se recupereze și să-și continue drumul spre profesia la care visa: medicina.
La cinci ani de la accidentul care i-a schimbat radical viața, Andreea a obținut 867 de puncte din 950 la examenul de Rezidențiat. Mai mult decât o performanță academică, rezultatul reprezintă o nouă etapă într-o luptă începută în urmă cu mai mulți ani.
Accidentul care i-a schimbat viața la doar 19 ani
În februarie 2021, când era studentă în primul an la Facultatea de Medicină, Andreea Iordăchescu a fost implicată într-un accident grav cu ATV-ul, în zona Gura Humorului. Vehiculul s-a răsturnat într-o râpă, iar tânăra a suferit leziuni extrem de grave.
Diagnosticul a inclus un traumatism cranio-cerebral sever, o contuzie pulmonară gravă și o hemoragie alveolară. A fost internată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde medicii au depus eforturi pentru a-i salva viața.
După 23 de zile de comă, Andreea și-a recăpătat starea de conștiență, într-un moment care a reprezentat începutul unei recuperări dificile și de durată.
Recuperarea medicală, o luptă dusă pas cu pas
Drumul spre recuperare nu a fost deloc ușor. Tânăra a avut nevoie de tratamente și ședințe de recuperare, inclusiv în Germania, unde a ajuns cu ajutorul donațiilor oferite de oameni impresionați de situația sa.
În paralel cu eforturile de a-și recăpăta mobilitatea și vocea, Andreea nu a renunțat la facultate. Și-a continuat studiile medicale în timp ce urma programele de recuperare, demonstrând o determinare remarcabilă.
Experiența prin care a trecut i-a schimbat și perspectiva asupra viitoarei cariere. Dacă înainte de accident își dorea să devină cardiolog, ulterior a ales neurologia, specialitate care îi permite să înțeleagă mai bine afecțiunile sistemului nervos și procesele complexe ale recuperării.
Andreea Iordăchescu a obținut 867 de puncte la Rezidențiat
Performanța obținută la examenul de Rezidențiat confirmă că accidentul nu a reușit să-i schimbe obiectivul profesional. Andreea a obținut 867 de puncte dintr-un total de 950, un rezultat care îi deschide drumul către specializarea în neurologie.
Experiența personală a influențat profund felul în care privește medicina și relația dintre medic și pacient.
Tânăra își dorește să fie un medic care înțelege nu doar diagnosticul, ci și suferința, temerile și nevoile celui aflat în fața sa.
„Vreau să fiu medicul pe care mi l-aș fi dorit eu”, este mesajul care rezumă cel mai bine motivația sa. Andreea spune că, atunci când va avea un pacient în față, își dorește să vadă mai mult decât diagnosticul trecut pe o foaie.
O poveste despre speranță și puterea de a merge mai departe
Povestea Andreei Iordăchescu arată cât de mult pot conta perseverența, sprijinul celor din jur și dorința de a-ți continua visurile chiar și după o experiență care îți schimbă radical existența.
De la accidentul grav și cele 23 de zile de comă până la performanța obținută la Rezidențiat, parcursul tinerei este unul impresionant.
Astăzi, după ani de recuperare și efort susținut, Andreea se pregătește să devină neurolog și să le ofere pacienților nu doar tratament, ci și înțelegerea unui om care a trecut printr-o experiență asemănătoare.
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