Scris de Tabu Publicat: 18 nov. 2026, 17:56

Există parfumuri care se uită, și există parfumuri care rămân. Cele din urmă nu sunt neapărat cele mai scumpe sau cele mai premiate - sunt cele care reușesc să atingă ceva profund, aproape inefabil, în memoria olfactivă a celui care le poartă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre parfumuri arabesti