Ce putem face în București în weekendul prelungit de 1 Decembrie
Târgul din Piața Constituției
Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, se deschid marile târguri de Crăciun, au loc concerte în aer liber, iar muzeele și spațiile culturale propun experiențe pentru toate vârstele.
Târgul de Crăciun din Piața Constituției
Bucharest Christmas Market isi deschide portile pe 27 noiembrie si poate fi vizitat pana pe 27 decembrie. In centrul targului se va afla un brad de 30 de metri, decorat cu 171.000 de beculete LED, iar vizitatorii vor gasi produse artizanale, delicatese de sezon, decoratiuni, o roata panoramica si Casuta lui Mos Craciun.
Programul muzical al weekendului prelungit include:
28 noiembrie: The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec, Bere Gratis si invitatul special Gheorghe Zamfir;
29 noiembrie: Alexandra Ungureanu Band, OCS si Vunk;
30 noiembrie: Loredana;
1 decembrie: un spectacol dedicat Zilei Nationale, cu artisti de muzica populara si Orchestra Rapsozii Moldovei.
Accesul la targ si la concerte este gratuit.
West Side Christmas Market, în Parcul Drumul Taberei
Organizat de UNTOLD Universe in parteneriat cu Primaria Sectorului 6, targul propune o combinatie intre gastronomia de sezon, instalatiile luminoase, distractia pe gheata si muzica live.
Sambata, 28 noiembrie, de la ora 20:00, va canta Cezar Ouatu, duminica, de la aceeasi ora, Oigan, luni este programat un DJ set cu DJ Bumba by Minunatii, iar pe 1 decembrie, de la ora 19:30, va concerta Irina Sarbu & Band.
Parcul este accesibil cu metroul, statia Parc Drumul Taberei fiind una dintre cele mai comode variante pentru a evita aglomeratia.
Târg de Sfântul Andrei la Muzeul Național al Țăranului Român
Intre 27 si 29 noiembrie, in curtea muzeului, mesteri populari din diferite regiuni ale tarii aduc ceramica, icoane pe lemn si pe sticla, covoare tesute manual, costume traditionale si masti specifice obiceiurilor de iarna.
Este un loc potrivit si pentru cei care isi doresc sa poarte o ie autentica de Ziua Nationala sau sa descopere povestile obiectelor traditionale romanesti direct de la cei care le realizeaza.
Targul este deschis intre orele 10:00 si 18:00, cu intrare libera.
O vizită în fostul Palat Regal
Muzeul National de Arta al Romaniei a anuntat un program special pentru 1 decembrie. Spatiile Istorice ale fostului Palat Regal vor putea fi vizitate intre orele 16:00 si 20:00.
Este o buna ocazie pentru a descoperi Sala Tronului, Sufrageria Regala si Scara Voievozilor, spatii care pastreaza memoria unor momente importante din istoria Romaniei.
In weekend, muzeul merita vizitat si pentru expozitiile temporare, printre care cea dedicata costumelor si obiectelor textile donate de Metropolitan Museum of Art din New York Muzeului Textilelor din Baita, Hunedoara.
Programul complet este disponibil pe mnar.arts.ro.
Spectacol la Circul Metropolitan București
In zilele de 27, 28 si 29 noiembrie are loc premiera spectacolului „Winter Wonderland”, o productie care reuneste acrobatii, dans, muzica live si momente de comedie.
Peste 80 de artisti participa la spectacol, iar una dintre invitatele speciale este Alexandra Capitanescu, acompaniata de o formatie de instrumentisti.
Productia este gandita ca o experienta pentru intreaga familie, cu decoruri si costume inspirate de atmosfera sarbatorilor de iarna.
Bilete pe circulmetropolitan.ro.
Parada militară de Ziua Națională, la Arcul de Triumf
Marti, 1 decembrie, incepand cu ora 11:00, are loc traditionala Parada Militara Nationala, in Piata Arcului de Triumf.
Potrivit Ministerului Apararii Nationale, la eveniment vor participa peste 2.000 de militari si specialisti din structurile nationale de aparare si securitate, alaturi de detasamente din statele aliate si partenere.
Cei care intentioneaza sa urmareasca parada sunt sfatuiti sa ajunga din timp si sa foloseasca transportul public, intrucat in zona vor exista restrictii de circulatie, inclusiv in zilele dedicate repetitiilor.
Minivacanta poate fi si un prilej pentru a ne bucura de Bucuresti fara un program foarte strict. O plimbare pe Calea Victoriei, o oprire la o librarie, o cafea intr-una dintre casele vechi ale orasului sau cateva ore petrecute intr-un muzeu in care nu am mai intrat de ani buni.
Urmărește știrile Tabu și pe Google News