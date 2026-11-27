Scris de Andreea Damian Publicat: 27 nov. 2026, 12:28

Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, se deschid marile târguri de Crăciun, au loc concerte în aer liber, iar muzeele și spațiile culturale propun experiențe pentru toate vârstele.

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