Gabi Tamaș, managerul ASA Târgu Mureș, a fost plasat vineri în arest la domiciliu după ce a agresat doi bărbați în Sectorul 3. Fostul fotbalist fusese reținut pentru 24 de ore joi seară.
Fostul internațional, în vârstă de 43 de ani, a fost prezentat magistraților vineri, 20 noiembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi agresat doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei. Procurorii solicitaseră arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă instanța a dispus măsura arestului la domiciliu.
Reacția după decizia judecătoriei
După ce a fost trimis acasă, Tamaș a făcut o scurtă declarație publică:
Detalii despre incident și reținere
Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, incidentul s-a produs miercuri, când polițiștii Secției 27 au fost sesizați prin apel 112 privind un conflict între trei persoane pe o stradă din Sectorul 3. La sosirea forțelor de ordine, bărbatul a manifestat un comportament recalcitrant, refuzând să se conformeze indicațiilor polițiștilor.
El a fost încătușat și dus la sediul secției, unde a fost amendat cu 2.000 de lei pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și a ordinii publice. Deși prezenta o echimoză la nivelul feței și a fost solicitat un echipaj medical, Tamaș a refuzat transportul la spital.
Joi seară, poliția a anunțat că cei doi bărbați agresați au depus plângeri penale. În baza acestora și a probatoriului administrat, bărbatul de 43 de ani a fost adus la Secția 27 Poliție în baza unui mandat de aducere și reținut pentru 24 de ore.
Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe.