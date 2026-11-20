Scris de Ionuț Nichita Publicat: 20 nov. 2026, 19:26

Gabi Tamaș, managerul ASA Târgu Mureș, a fost plasat vineri în arest la domiciliu după ce a agresat doi bărbați în Sectorul 3. Fostul fotbalist fusese reținut pentru 24 de ore joi seară.

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