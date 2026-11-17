Scris de Andreea Damian Publicat: 17 nov. 2026, 10:02

Theo Rose a generat o controversă de proporții, după ce, la finalul concertului susținut la Sala Palatului, săptămâna trecută, în fața spectatorilor au început să defileze copii, îmbrăcați uniformă de „Pionieri”, care cântau în cor piesa patriotică „Noi în anul 2000”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre theo rose