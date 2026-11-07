Adrian Minune, în doliu după moartea lui Bobi al lui Ghioală
Adrian Minune
Adrian Minune, îndurerat după moartea lui Bobi al lui Ghioală, supranumit Regele din Dudești. Ce a povestit artistul despre ultima lor întâlnire.
Doliu în lumea mondenă și în cercul celor care l-au cunoscut pe Stan Iancu, cunoscut sub numele de Bobi al lui Ghioală, supranumit și „Regele din Dudești”. Bărbatul a murit la vârsta de 71 de ani, iar vestea dispariției sale a provocat numeroase reacții. Printre cei afectați se numără și cântărețul Adrian Minune, care a vorbit despre relația pe care a avut-o cu acesta încă din copilărie.
Artistul se află în prezent în Canada și regretă că nu poate participa la priveghi pentru a fi alături de familia celui decedat. Adrian Minune a povestit că îl cunoștea pe Bobi al lui Ghioală de când avea aproximativ șapte ani și că ultima lor întâlnire a avut loc în urmă cu o lună, la o petrecere.
Adrian Minune, declarații emoționante după moartea lui Bobi al lui Ghioală
Cântărețul a vorbit despre omul pe care l-a cunoscut în urmă cu mai multe decenii și a rememorat momentele în care se întâlneau la evenimentele muzicale. Potrivit artistului, Stan Iancu aprecia muzica lăutărească și îi sprijinea pe muzicanții pe care îi întâlnea la petreceri.
Adrian Minune l-a descris ca pe un om cu un caracter puternic și un familist dedicat. De asemenea, a transmis că regretă dispariția acestuia și faptul că nu poate fi prezent în aceste momente lângă cei apropiați.
„A fost unul dintre cei mai mari oameni, posibil, din punctul de vedere al caracterului. S-a descurcat extraordinar de bine în tot ce înseamnă lumea interlopă. Era și un familist extraordinar”, a declarat Adrian Minune, potrivit CANCAN.RO.
Artistul a vorbit și despre soția lui Bobi al lui Ghioală, Camelia, pe care a descris-o drept o persoană sociabilă și apropiată de cei din jur.
Adrian Minune îl cunoștea pe Bobi al lui Ghioală încă din copilărie
Relația dintre cei doi datează de mai multe decenii. Adrian Minune a povestit că l-a întâlnit pentru prima dată pe Stan Iancu în perioada în care era copil și participa deja la evenimente muzicale.
Cântărețul și-a amintit că Bobi al lui Ghioală obișnuia să îi răsplătească pe lăutari și că avea o atitudine respectuoasă față de oamenii cu care intra în contact.
„Îl cunosc de când aveam șapte ani. L-am cunoscut la cântări, pe când aveam șapte-opt ani”, a povestit artistul.
Potrivit acestuia, ultima discuție cu Stan Iancu a avut loc cu aproximativ o lună înainte de deces, la o petrecere. Adrian Minune a mărturisit că nu știa ca acesta să aibă probleme de sănătate și că vestea morții sale l-a luat prin surprindere.
De ce nu poate participa Adrian Minune la priveghi
În momentul în care a aflat despre moartea lui Bobi al lui Ghioală, Adrian Minune se afla în Toronto, Canada. Artistul a spus că îi pare rău că distanța îl împiedică să fie prezent la priveghi și să ofere sprijin familiei îndoliate.
Cântărețul a anunțat că, după întoarcerea în România, intenționează să meargă să aprindă o lumânare în memoria celui pe care l-a cunoscut încă din copilărie.
„Îmi pare foarte rău că nu sunt la priveghi și că nu sunt acum lângă el, în aceste momente, alături de familia lui”, a transmis Adrian Minune.
Cine a fost Bobi al lui Ghioală, cunoscut drept „Regele din Dudești”
Stan Iancu, cunoscut în București sub numele de Bobi al lui Ghioală, a fost unul dintre personajele asociate lumii interlope din Capitală, în special în anii '90 și la începutul anilor 2000.
Numele său era legat de cartierul Dudești și de cercurile interlope bucureștene, fiind menționat de-a lungul timpului în relatări despre mediul infracțional din acea perioadă.
Moartea sa, la vârsta de 71 de ani, a provocat reacții din partea apropiaților și a celor care l-au cunoscut. Mesajele publicate după dispariția sa au evidențiat legăturile personale pe care le-a avut de-a lungul anilor și amintirile păstrate de cei din anturajul său.
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