Scris de Andreea Damian Publicat: 25 nov. 2026, 13:02

O actriță cunoscută publicului din România pentru apariția în serialul turcesc „Suleyman Magnificul” ar fi fost reținută în Turcia, în cadrul unei ample anchete privind presupuse activități de trafic de droguri și prostituție.

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