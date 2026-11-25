O actriță cunoscută publicului din România pentru apariția în serialul turcesc „Suleyman Magnificul” ar fi fost reținută în Turcia, în cadrul unei ample anchete privind presupuse activități de trafic de droguri și prostituție.
Actrița reținută este Deniz Çakır, cunoscută pentru rolul interpretat în serialul turcesc „Suleyman Magnificul”, foarte apreciat în România.
Potrivit sursei citate, procuratura din Istanbul a dispus o operațiune de amploare și a emis mandate de arestare pe numele a 35 de persoane. Ancheta vizează presupuse infracțiuni de trafic și distribuire de droguri, deținerea și consumul de substanțe interzise, dar și fapte asociate prostituției.
Printre persoanele reținute se mai află cântărețul și actorul Özcan Deniz, actrița Burcu Özberk, precum și alte persoane din industria de divertisment și mediul de afaceri.
Investigația se bazează pe declarațiile martorilor și ale persoanelor audiate, precum și pe informațiile obținute în urma analizării telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice.
Până în prezent, autoritățile turce nu au oferit detalii publice cu privire la faptele de care ar fi suspectată actrița Deniz Çakır și nici la presupusul său rol în dosar.
Ancheta este în desfășurare, iar informațiile privind eventualele acuzații și responsabilități individuale urmează să fie clarificate de autoritățile judiciare turce.