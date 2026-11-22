Scris de Andreea Damian Publicat: 22 nov. 2026, 09:24

Cântăreața americană Miley Cyrus s-a căsătorit cu muzicianul Maxx Morando, în cadrul unei ceremonii private organizate sâmbătă, 21 noiembrie, în Palm Springs, California, potrivit presei internaționale.

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