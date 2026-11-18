Robert Pattinson a fost desemnat oficial noul agent 007, iar acum atenția fanilor s-a mutat asupra unei alte întrebări: cine va fi noua fată Bond?
Unul dintre numele care apar cel mai des în speculațiile fanilor este Zendaya. Actrița are câteva argumente serioase în această cursă: a jucat deja alături de Robert Pattinson în comedia neagră „The Drama”, iar cei doi s-au reîntâlnit și în producția „The Odyssey”, regizată de Christopher Nolan. În plus, vor apărea împreună și în „Dune: Part Three”, film semnat chiar de Denis Villeneuve, regizorul care va prelua și conducerea noului film James Bond.
Un alt nume care se află în centrul speculațiilor este Sydney Sweeney. Actrița a primit chiar și o recomandare din interiorul universului James Bond. Trina Parks, care a jucat în „Diamonds Are Forever” (1971), alături de Sean Connery, consideră că Sydney ar fi o alegere excelentă pentru rol.
Întrebată despre posibilitatea de a apărea într-un film James Bond, actrița a mărturisit că a fost întotdeauna o mare admiratoare a seriei, precizând însă că totul ar depinde de scenariu.
Una dintre actrițele cotate foarte bine în primele piețe de pariuri este Margaret Qualley. Aceasta a intrat în atenția fanilor francizei după ce a participat la momentul muzical dedicat filmelor James Bond, organizat la gala Oscarurilor din 2025. Apariția sa a alimentat ulterior speculațiile că ar putea fi potrivită pentru un rol în universul 007.
Printre celelalte nume vehiculate se află și Simone Ashley, cunoscută din serialul „Bridgerton”. Actrița britanică și-a exprimat chiar deschis interesul pentru o asemenea oportunitate, declarând că nu ar refuza dacă ar primi propunerea.
Florence Pugh și Anya Taylor-Joy sunt alte două variante care apar frecvent în discuții. Ambele vor juca alături de Pattinson în „Dune: Part Three”, iar experiența lor în producții de acțiune le-ar putea transforma în candidate interesante pentru franciză.
Pe lista numelor luate în calcul se mai află Gemma Chan, care face deja parte din universul Bond prin jocul video „007 First Light”, dar și Adria Arjona, actriță apreciată pentru rolurile sale din producții de acțiune și thrillere.
Prezentatoarea Maya Jama și-a făcut, la rândul ei, loc printre posibilele candidate, fiind menționată inclusiv în discuțiile caselor de pariuri.