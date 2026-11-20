Jennifer Lopez a vorbit deschis despre despărțirea de Ben Affleck și despre perioada dificilă care a urmat divorțului.
Artista a vorbit despre experiența divorțului în podcastul „Friends Keep Secrets”, unde a recunoscut că ultima sa relație a fost una extrem de dezamăgitoare.
„A fost o ultimă experiență atât de dificilă și de dezamăgitoare, la toate nivelurile. La toate nivelurile, a fost atât de dezamăgitor. Pur și simplu nu vreau să mai intru niciodată în așa ceva”, a declarat Jennifer Lopez.
Întrebată dacă prin această afirmație vrea să spună că nu își mai dorește să se îndrăgostească, cântăreața a clarificat că nu a renunțat la ideea de a-și găsi sufletul pereche. Experiențele din trecut au făcut-o însă să privească diferit relațiile. „Vreau, dar este diferit”, a spus artista.
Jennifer Lopez s-a descris drept o persoană care a trecut dintr-o relație serioasă în alta, în căutarea iubirii care să îi împlinească viața. „Eram genul de persoană care avea mereu relații monogame, una după alta, încercând să găsească acel lucru... sperând că de data aceasta era ceea ce căutam”, a povestit ea.
În cadrul aceleiași discuții, artista a vorbit despre momentele în care a simțit că oamenii în care avea încredere au dezamăgit-o. Jennifer Lopez a explicat că a trebuit să înțeleagă că există o parte din ea care avea nevoie de vindecare, pentru a nu repeta aceleași greșeli.
„Nu înseamnă că oamenii nu mi-au făcut lucruri urâte. Ba da, mi-au făcut. A fost rău. A fost îngrozitor. A fost o trădare la atât de multe niveluri ale inimii și sufletului tău, pe care le oferi cuiva și în care ai încredere că va avea grijă de ele, iar apoi acea persoană te dezamăgește cu adevărat”, a mărturisit cântăreața.
Vedeta a explicat că, uneori, a continuat să spere până în ultimul moment că lucrurile se vor schimba, însă acest lucru nu s-a întâmplat. „Crezi că acea persoană va face ceea ce trebuie chiar și în ultimul moment, dar nu o face și trebuie să accepți asta”, a adăugat actrița.
Jennifer Lopez a vorbit și despre suferința provocată de despărțire, descriind perioada prin care a trecut ca fiind una extrem de grea. „Și da, te înfurii, devii trist, ești devastat, îți vine să mori și nu te poți ridica din pat. Am trecut prin toate aceste stări”, a spus ea.
Artista a explicat că a învățat, în timp, să se iubească mai mult și să înțeleagă ce avea nevoie să schimbe la propria persoană.