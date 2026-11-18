Actrița americană Anne Hathaway, în vârstă de 43 de ani, a născut al treilea copil, pe care îl are împreună cu soțul său, Adam Shulman. Informația a fost confirmată de surse apropiate cuplului pentru revista People, după ce publicația TMZ a relatat că actrița a fost văzută recent alături de nou-născut.
Actrița mai are doi copii: Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, în vârstă de șase ani. Anne Hathaway și Adam Shulman s-au căsătorit în 2012.
Vedeta din „The Devil Wears Prada 2” a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară pe 19 iunie, printr-o postare publicată pe contul său de Instagram. În videoclip, actrița apare îmbrăcată într-o rochie albă, largă, și intră în cadru cu brațele așezate în fața abdomenului. Pe fundal se aude melodia „Baby I’m Yours”, interpretată de Barbara Lewis.
La scurt timp, Anne Hathaway își îndepărtează brațele, dezvăluind sarcina, își mângâie abdomenul și zâmbește, apoi iese din cadru. „x Baby, I’m yours x”, a scris actrița în descrierea imaginilor.