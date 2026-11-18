Scris de Andreea Damian Publicat: 18 nov. 2026, 11:54

Actrița americană Anne Hathaway, în vârstă de 43 de ani, a născut al treilea copil, pe care îl are împreună cu soțul său, Adam Shulman. Informația a fost confirmată de surse apropiate cuplului pentru revista People, după ce publicația TMZ a relatat că actrița a fost văzută recent alături de nou-născut.

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