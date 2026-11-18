Magda Pălimariu a cerut ajutorul Poliției după o dispută cu soțul, Ionuț Eriksen. A fost emis un ordin de protecție provizoriu, contestat de afacerist.
Prezentatoarea Magda Pălimariu a solicitat intervenția Poliției în urma unei certuri cu soțul, Ionuț Eriksen. Ca urmare a incidentului, autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva afaceristului.
Ionuț Eriksen a contestat această măsură la Judecătoria Buftea. Magistratii vor hotărî joi, 19 noiembrie, dacă ordinul de protecție va fi menținut sau dacă contestația va fi admisă.
Cei doi sunt căsătoriți din 2021 și au un fiu, Aksel. Relația a fost descrisă de prezentatoare ca fiind una la distanță, dar recentele evenimente sugerează o escaladare a tensiunilor după revederea lor.
Ionuț Eriksen este stabilit de mulți ani în Norvegia, unde ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo. A făcut parte anterior și din conducerea executivă a organizației camerelor de comerț ale Uniunii Europene din Norvegia. Deține afaceri în mai multe domenii, inclusiv industria serviciilor stomatologice.
După căsătorie, Magda Pălimariu s-a mutat provizoriu în Norvegia, dar a revenit ulterior în România.