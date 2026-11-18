Scris de Andreea Damian Publicat: 18 nov. 2026, 13:54

Magda Pălimariu a cerut ajutorul Poliției după o dispută cu soțul, Ionuț Eriksen. A fost emis un ordin de protecție provizoriu, contestat de afacerist.

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