Alina Puşcău a trecut printr-o luptă grea cu cancerul, iar tratamentele de chimioterapie au fost o încercare dificilă atât pentru organism, cât și din punct de vedere emoțional.
„După șase luni lungi, în sfârșit am făcut drumeții din nou! Ceva ce odată am crezut că mi s-a părut incredibil de semnificativ astăzi. Să fiu în natură, să simt prezența lui Dumnezeu și să reflectez asupra acestei călătorii mi-au umplut inima de recunoștință pentru prietenii uimitori care mi-au fost alături la fiecare pas. ❤️🙏”, spune Alina Pușcău într-o postare pe Instagram
Alina Pușcău şi-a păstrat însă optimismul: „Viața este un mister frumos. Nu știm niciodată ce ne va aduce ziua de mâine, cu cine ne vom întâlni sau unde ne va duce călătoria. Am învățat să îmbrățișez necunoscutul, să am încredere în drumul pe care nu îl pot vedea și să cred că uneori cele mai frumoase minuni ne așteaptă dincolo de temerile noastre”
Costurile întregului tratament ar fi ajuns la aproximativ un milion de dolari, o sumă impresionantă, însă modelul a beneficiat de asigurare medicală în Statele Unite, astfel că nu a fost nevoită să suporte personal aceste cheltuieli. După luni întregi în care s-a concentrat pe vindecare și pe depășirea bolii, acum poate privi cu mai multă speranță spre perioada următoare.
Olga Barcari a povestit cât de puternic a afectat-o vestea că Alina Pușcău suferă de cancer. Prietena modelului a recunoscut că s-a temut de ce era mai rău, însă a încercat să îi fie aproape și să o ajute să treacă mai ușor peste momentele dificile.
„Când am aflat că Alina are cancer, am încremenit. Mi-a înghețat sufletul pentru o secundă. M-am gândit la ce era mai rău. Am ajutat-o prin faptul că i-am fost alături și că am făcut-o să râdă. Sincer, cred că ea m-a ajutat mai mult, pentru că mi-a dat multe sfaturi despre sănătate și a avut mai multă grijă de mine. Eu i-am fost alături cu prezența, sufletul și rugăciunile mele”, a spus Olga Barcari.