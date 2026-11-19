Scris de Andreea Damian Publicat: 19 nov. 2026, 15:26

Elena Cârstea se confruntă cu o infecție pulmonară, complicație survenită după un episod sever de gripă. Chiar dacă are în continuare probleme cu respirația, cântăreața rămâne optimistă.

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