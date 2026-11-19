Elena Cârstea se confruntă cu o infecție pulmonară, complicație survenită după un episod sever de gripă. Chiar dacă are în continuare probleme cu respirația, cântăreața rămâne optimistă.
Artista a anunțat că va mai sta câteva zile sub supravegherea medicilor.
„O să fie bine, acum nu sunt chiar bine. O să dureze câteva zile. Am venit, oamenii au avut grijă de mine aici la spital, o să fie bine. Am făcut de la o gripă o infecție pulmonară. Da, sunt pe tratament. Nu pot să vorbesc, vorbesc foarte greu”, a spus Elena Cârstea pentru Wowbiz.
Despre starea artistei a vorbit public și compozitorul Cristian Faur, un bun prieten al acesteia. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a dezvăluit că artista i-a cerut unei amice să îi aducă trusa de machiaj la spital, semn evident că se simte mai bine.
„Am vorbit în această dimineață pe video cu Elena Cârstea și mă bucur să vă spun că este mai bine. Am indiciu că lucrurile merg în direcția bună pentru că m-a rugat s-o sun pe Gina Stroian să îi aducă niște farduri și pieptănul. Când Elena Cârstea începe să se preocupe de machiaj și coafură eu zic că suntem pe drumul cel bun”, a spus Cristian Faur.
Cântăreața a revenit în România joi, 12 noiembrie, pentru a-și vizita apropiații și a-și rezolva câteva probleme stomatologice, însă șederea ei în țară a luat o turnură neașteptată. Chiar după aterizarea pe Aeroportul Otopeni, artista a început să se simtă rău și să respire cu dificultate. Pentru că starea ei s-a înrăutățit în zilele următoare, marți, 17 noiembrie, cântăreața a fost transportată la Spitalul de Urgență Floreasca din București.
„Pentru cei care nu știu ce s-a întâmplat, Elena a venit din America pentru câteva treburi pe care trebuia să le rezolve în România și ne-am gândit să profităm de ocazie și să înregistrăm o piesă împreună. De două zile învață linia melodică și așteptăm să-i treacă presupusa viroză și să intrăm în studio.
Alaltăieri eram acasă la Gina Stroian și povesteam, râdeam, făceam planuri, dar Elena Cârstea tușea foarte tare. Știam că are probleme cu respirația, observam că obosea foarte repede și probabil că zborul intercontinental foarte lung a fost obositor pentru plămânii ei și cred că asta a complicat lucrurile. Starea i s-a agravat și a ajuns la spital cu saturația oxigenului cu puțin peste 80%. Vă dați seama că ne-am cam speriat”, a mai spus Cristian Faur.