Scris de Andreea Damian Publicat: 19 nov. 2026, 15:23

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru pregătesc un nou proiect. Cei doi vor să intre în agroturism și anunță că, odată cu venirea primăverii, își vor deschide gospodăria pentru oaspeți.

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