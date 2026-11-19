Dragoș Bucur și Dana Nălbaru pregătesc un nou proiect. Cei doi vor să intre în agroturism și anunță că, odată cu venirea primăverii, își vor deschide gospodăria pentru oaspeți.
Vestea a fost anunțată chiar de actor, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Proiectul de agroturism este unul de suflet pentru cei doi, care au ales în urmă cu mai bine de doi ani să se mute din București în satul Moșteni-Greci. Dragoș Bucur a anunțat că revenirea emisiunii „Bucurii la țară” va coincide cu pregătirile pentru primirea primilor oaspeți.
„Ne întoarcem din primăvară cu un nou sezon «Bucurii la țară», dar și cu un proiect de suflet. Dacă totul merge cum visam, odată cu florile din livadă, vă așteptăm și pe voi să ne treceți pragul, să gustați dulciurile Danei și mâncărurile mele, iar copiii să se joace cu măgărușii, oile și căluții noștri”, a transmis Dragoș Bucur.
Până la deschiderea gospodăriei pentru oaspeți, familia mai are de rezolvat câteva lucruri. Printre planurile anunțate se numără renovarea unei case vechi de pe proprietate, vopsirea gardului de la cai și a grajdului, dar și amenajarea unui mic iaz cu pești.
Dragoș Bucur a vorbit și despre animalele pe care familia le are în prezent în gospodărie. „Avem doi cai, doi măgari, patru oi, un porc, șase câini, trei gâște, o rață și o găină și cinci stupi cu albine. Ne lipsesc multe, dar vorba aceea că la casă treaba nu se termină niciodată e foarte adevărată. Urmează o renovare a unei case vechi, vopsitul gardului la cai și al grajdului și un iaz mic cu pești”, a spus Dragoș Bucur pentru Libertatea.