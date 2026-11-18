Oana Roman este mulțumită de rezultatele obținute după ce a slăbit considerabil, însă spune că nu a ajuns încă la greutatea dorită. Vedeta își propune să mai dea jos câteva kilograme, iar apoi vrea să se concentreze asupra tonifierii corpului. În plus, aceasta a dezvăluit că intenționează să facă o intervenție chirurgicală pe care o amână de mai mulți ani.
Fiica lui Petre Roman le-a povestit urmăritorilor de pe Instagram că inclusiv fiica sa, Isabela, i-a spus că nu ar mai trebui să slăbească. Oana a recunoscut că s-a bucurat de reacția acesteia, dar că își dorește să continue procesul de transformare.
„Am avut un dialog delicios cu Isa, care mi-a spus să nu mai slăbesc, că sunt perfectă. Nu sunt perfectă, nimeni nu e perfect, dar mă bucur că ea mă vede așa. Acum urmează să fac proceduri pentru tonifierea pielii și trebuie să mă interesez ce aparate noi au mai apărut”, a declarat Oana Roman, pe Instagram.Vedeta intenționează să apeleze la proceduri de tonifiere a pielii și a musculaturii, fiind interesată de tehnologiile disponibile în clinicile de specialitate.
Pe lângă procedurile neinvazive pe care vrea să le încerce, Oana Roman are în plan și o intervenție chirurgicală. Este vorba despre o abdominoplastie, operație care presupune îndepărtarea excesului de piele și, în anumite cazuri, repararea musculaturii abdominale. Vedeta a explicat că își dorește să facă această intervenție inclusiv din motive medicale, nu doar pentru aspectul fizic.
Deși a luat în calcul operația în urmă cu mai mulți ani, a amânat-o de fiecare dată. Acum, după schimbările prin care a trecut corpul său, consideră că a venit momentul să facă acest pas.„Trebuie să-mi fac abdominoplastia pe care am tot amânat-o ani de zile, iar acum e musai să o fac, din punct de vedere medical, în primul rând. Trebuie să o fac. Nu că nu mai necesită amânare, dar vreau eu să termin și cu asta, probabil la primăvară”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.