Scris de Andreea Damian Publicat: 18 nov. 2026, 14:23

Oana Roman este mulțumită de rezultatele obținute după ce a slăbit considerabil, însă spune că nu a ajuns încă la greutatea dorită. Vedeta își propune să mai dea jos câteva kilograme, iar apoi vrea să se concentreze asupra tonifierii corpului. În plus, aceasta a dezvăluit că intenționează să facă o intervenție chirurgicală pe care o amână de mai mulți ani.

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