Dana Roba revine în cabinetul medicului estetician, la cinci luni după ce și-a făcut un implant mamar.
Make-up artista și-a programat deja o nouă intervenție pentru luna viitoare. Aceasta a mărturisit că este extrem de încântată că își va face rinoplastie, urmând să se opereze tot în București.
„În urmă cu cinci luni, exact cinci luni am de când m-am operat de mastopexie și implant mamar în București (…) Sunt foarte fericită pentru luna viitoare mă voi duce la operație de rinoplastie, îmi voi face operație la nas (…) Sunt sigură că nici la nas nu voi da greș”, a spus Dana Roba, pe TikTok.
Pe lângă perioada dificilă de recuperare, Dana Roba a mărturisit că s-a simțit complet singură după intervenție. Make-up artista a povestit că nu a avut pe nimeni alături în acele clipe și că a realizat că mulți o caută doar atunci când le este bine.
„Se spune că la greu vezi cine îți este alături. În cele mai grele nopți fără somn, când aș avea cea mai mare nevoie de o prezență, sunt tot singură. La greu rămâne doar Dumnezeu. În nopțile lungi fără somn, Dumnezeu este cel prezent. Oamenii vor apărea în viața mea când sunt bine, până atunci, nu au nevoie de mine”, spunea Dana Roba, la scurt timp după operație.
Dana Roba intenționează să își facă anul viitor alte două intervenții estetice: liposucție și BBL (Brazilian Butt Lift).