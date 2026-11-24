Mihai, fiul lui Lucian Mîndruță, a anunțat ce specializare medicală și-a ales după examenul de Rezidențiat.
Tânărul absolvent al Facultății de Medicină va profesa ca medic rezident psihiatru în București, iar vestea a fost întâmpinată cu un mesaj scurt din partea tatălui său.
Anunțul a fost făcut chiar de Mihai Mîndruță pe pagina sa de Facebook, unde și-a actualizat statutul profesional pentru anul 2026 cu funcția de „Medic rezident psihiatrie” în Capitală. Postarea a fost însoțită de o fotografie în care tânărul apare îmbrăcat în echipament medical și purtând stetoscopul.
Lucian Mîndruță a redistribuit imediat postarea fiului său pe contul său oficial de Facebook, exprimându-și bucuria în doar două cuvinte: „A reușit!”.
Prin alegerea carierei de medic, Mihai Mîndruță calcă pe urmele mamei sale. Soția lui Lucian Mîndruță, Ioana, este medic neurolog de profesie, iar fiul lor a decis să îmbrățișeze, la rândul său, o carieră în sistemul sanitar, optând pentru domeniul psihiatriei.
După ce anunțase inițial pe rețelele de socializare că fiul său a promovat examenul și își începe activitatea ca medic rezident psihiatru în Capitală, Lucian Mîndruță a făcut declarații exclusive pentru Libertatea despre performanța academică a tânărului. Jurnalistul a mărturisit că a fost impresionat de determinarea și volumul de muncă al lui Mihai.
„Mă bucur tare pentru el, mai ales pentru că este specialitatea de care la un moment dat orice jurnalist are nevoie. În rest, am fost uimit și impresionat de cât a putut să învețe. A luat 861 de puncte. Va fi rezident la unul dintre spitalele din București, cel mai probabil Obregia. Mă bucur tare pentru el pentru că asta își dorea și a obținut!”, a declarat Lucian Mîndruță de la Digi FM în exclusivitate pentru Libertatea.
Reușita de la examenul de Rezidențiat vine la doar câteva luni după ce Mihai Mîndruță a încheiat oficial studiile universitare. În luna septembrie, Lucian Mîndruță și familia sa au participat la ceremonia de absolvire a Facultății de Medicină, organizată pe Arena Națională, alături de mii de absolvenți, profesori și apropiați.
Vizibil emoționat, jurnalistul a împărtășit atunci cu urmăritorii săi o imagine cu fiul său în robă și tocă de absolvent, mărturisind cât de intens a trăit momentul.
„De azi, e doctor. Și cum e normal, am plâns cu toții pe Arena Națională”, a scris Lucian Mîndruță pe rețelele sociale după festivitate.