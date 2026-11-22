Tenorul Cezar Ouatu a fost victima unui jaf, după ce hoții au pătruns în locuința sa și au furat mai multe ceasuri de colecție și bijuterii din aur, inclusiv o pereche de cercei cu diamante. Cântărețul a confirmat furtul și le-a transmis celor care i-au luat bunurile să le înapoieze, invocând și valoarea lor sentimentală.
Hoții ar fi sărit gardul proprietății și ar fi forțat un geam pentru a intra în locuința lui Cezar Ouatu. Din dormitorul lui ar fi dispărut cinci ceasuri de colecție, două brățări din aur și o pereche de cercei din aur cu diamante.
Cezar Ouatu a relatat cum și-a dat seama că locuința sa a fost spartă și a lansat un apel către persoanele care au furat mai multe ceasuri și bijuterii să îi returneze obiectele. Artistul susține că acestea au o valoare sentimentală foarte mare și că, potrivit primelor indicii din anchetă, hoții ar fi cunoscut programul și rutina casei.
Vedeta a explicat că nu s-a așteptat să devină victima unui jaf, mai ales că alesese să locuiască într-o zonă mai liniștită, departe de agitația orașului.
Potrivit artistului, a observat un geam deschis în living, însă nu a bănuit că ar putea fi vorba despre o spargere. Apoi a văzut o scară sprijinită între o magazie și gard și a presupus că ar fi fost lăsată de grădinari.
Cezar Ouatu a mai spus că, după ce a observat cutia goală, a descoperit, împreună cu polițiștii, că lipsesc și alte obiecte. Au fost identificate, de asemenea, urme ce ar putea ajuta la stabilirea modului în care au acționat făptașii.
Artistul a explicat că locuiește în casă alături de partenera sa și de fiica lor și că situația este cu atât mai tulburătoare cu cât infractorii au pătruns în spațiul în care trăiește familia.
În ceea ce privește ancheta, Cezar Ouatu a afirmat că primele indicii arată că jaful a fost pus la cale de persoane care cunoșteau rutina locuinței.