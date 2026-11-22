Scris de Andreea Damian Publicat: 22 nov. 2026, 14:35

Tenorul Cezar Ouatu a fost victima unui jaf, după ce hoții au pătruns în locuința sa și au furat mai multe ceasuri de colecție și bijuterii din aur, inclusiv o pereche de cercei cu diamante. Cântărețul a confirmat furtul și le-a transmis celor care i-au luat bunurile să le înapoieze, invocând și valoarea lor sentimentală.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Cezar Ouatu