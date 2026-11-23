La câteva zile după examenul de rezidențiat, Smaranda Știrbu, iubita lui Selly, a povestit dificultățile întâmpinate în timpul pregătirii, explicând că volumul mare de informații și presiunea obținerii unui punctaj ridicat au determinat-o să renunțe la majoritatea activităților din timpul liber.
Cu numai o săptămână înaintea probei, tânăra a trecut printr-un episod de epuizare, care a obligat-o să își întrerupă temporar studiul.
Iubita lui Selly a început să învețe pentru rezidențiat la 1 octombrie 2025, odată cu debutul ultimului an de facultate. Materia de examen a fost cuprinsă în trei volume, însumând aproximativ 900-1.000 de pagini, cu informații medicale complexe.
Inițial, tânăra parcurgea zilnic cinci-șase pagini, pentru care avea nevoie de aproximativ cinci ore de studiu. Pe măsură ce examenul se apropia, programul a devenit tot mai solicitant.
„A fost un an foarte greu, din multe puncte de vedere, dar și frumos. Ai trei cărți care însumează undeva la 900 de pagini care trebuie știute din scoarță în scoarță. Studenții își iau minim un an pentru a învăța pentru acest examen și constă în 200 de grile de rezolvat în patru ore. Ai zice că este suficient timp, dar mulți studenți se plâng de aceste patru ore, pentru că ai de completat și un borderou care îți ia minim 40 de minute. Înseamnă mai puțin de un minut pe grilă”, a povestit aceasta.
Nemulțumită de rezultatul obținut la simularea examenului, Smaranda Știrbu a decis să își intensifice pregătirea și să reducă aproape complet timpul destinat altor activități.
Tânăra a mărturisit că a petrecut perioade îndelungate în casă, concentrându-se exclusiv asupra învățatului. În ultimele săptămâni, programul zilnic a ajuns la 16-17 ore de studiu.
Efortul prelungit a avut însă consecințe. Cu o săptămână înaintea examenului, Smaranda a constatat că nu mai reușea să recunoască informații pe care le repetase timp de mai multe luni.
„Și fix cu o săptămână înainte de rezidențiat am clacat. Adică deschideam cărțile și tot ce citeam eu nu mai recunoșteam. Am intrat într-o fază din asta în care nu mai știam lucruri pe care eu le citeam de un an de zile. Eu nu le mai recunoșteam.
Și am dat, vă dați seama, m-am interesat, am vorbit cu o doctoriță pe care o apreciez foarte mult și care m-a sfătuit foarte bine, pentru că nu cred că ar fi ieșit bine dacă nu făceam ceea ce ea m-a îndrumat, și anume să-mi iau o zi în care să nu mai fac absolut nimic.
simțeam vinovată, doar că creierul meu avea nevoie de o resetare”, a povestit Smaranda.
La recomandarea medicului consultat, tânăra a făcut o pauză completă de o zi. Aceasta a recunoscut că decizia a fost dificilă, deoarece se simțea vinovată atunci când nu învăța.
În această perioadă, Smaranda Știrbu a beneficiat de sprijinul partenerului său, Selly, dar și al părinților, cărora le-a mulțumit pentru înțelegere.
După un an de pregătire, Smaranda Știrbu a obținut 818 puncte din maximum 950, rezultat care, potrivit declarațiilor sale, îi oferă posibilitatea să aleagă specializarea medicală dorită.