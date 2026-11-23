Scris de Andreea Damian Publicat: 23 nov. 2026, 10:48

La câteva zile după examenul de rezidențiat, Smaranda Știrbu, iubita lui Selly, a povestit dificultățile întâmpinate în timpul pregătirii, explicând că volumul mare de informații și presiunea obținerii unui punctaj ridicat au determinat-o să renunțe la majoritatea activităților din timpul liber.

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