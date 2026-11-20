Un fragment video de aproape două minute din finalul spectacolului „Acorduri ample”, susținut de artista Theo Rose săptămâna trecută la Sala Palatului, a declanșat o dezbatere aprinsă în mediul online.
Imaginile, în care mai mulți copii îmbrăcați în uniforme de pionieri cântă șlagărul „Noi în anul 2000”, au atras acuzații de glorificare a regimului comunist, dar și reacții de susținere din partea celor care au văzut în acest moment o critică la adresa dictaturii.
Într-un interviu acordat publicației Edupedu.ro, cântăreața respinge categoric acuzațiile de nostalgie comunistă și explică faptul că secvența viralizată a fost scoasă din contextul dramaturgic al spectacolului.
Theo Rose a subliniat poziția sa fermă împotriva dictaturii: „Sunt împotriva oricărui regim care îi ia omului libertatea, demnitatea și dreptul de a gândi și de a se exprima. Eu trăiesc astăzi dintr-o libertate pentru care alții au plătit cu viața. Nu am cum să fiu nostalgică după regimul care le-a luat-o”.
Artista susține că momentul cu pionierii trebuie privit în ansamblul regizoral al finalului de spectacol, unde elementele vizuale schimbă complet cheia de lectură:
În timp ce copiii cântă despre viitor cu flori în mâini, pe ecrane sunt proiectate imagini de la Revoluția din 1989 și numele celor care au murit pentru libertate. Simultan, personajul care îl întruchipează pe Nicolae Ceaușescu este scos de pe scenă de către un personaj reprezentând Securitatea.
„Copiii cântă despre viitor, în timp ce în spatele lor vedem prețul plătit pentru ca acel viitor să poată exista. Nu sunt acolo ca să glorifice comunismul, ci să reprezinte o generație care avea să trăiască sfârșitul lui. Iar florile din mâinile lor, puse în relație cu imaginile Revoluției, capătă un cu totul alt înțeles”, a explicat Theo Rose.
Despre simbolistica pionierilor, cântăreața a adăugat că a vrut să evidențieze modul în care copilăria a fost instrumentalizată politic: „Erau copii obișnuiți, care făceau lucruri pe care nu le alegeau ei. Regimul le cerea loialitate și obediență față de un partid politic, deși nu aveau vârsta la care să înțeleagă ce presupune asta. Mi se pare trist că până și copilăria devenise un instrument de propagandă”.
Întrebată dacă ia în calcul existența unei ambiguități regizorale, Theo Rose a făcut distincția între un mesaj neclar și unul trunchiat: „Dacă dintr-un film despre Holocaust decupezi o scenă în care niște oameni dansează, nu înseamnă că filmul glorifică nazismul. Mi se pare nedrept să judecăm intenția unui spectacol pornind de la un fragment din care au dispărut tocmai elementele care îi dau sens”.
Potrivit artistei, „Acorduri ample” este o continuare a proiectului „Pe Vechi” (dedicat perioadei interbelice) și își propune să ilustreze atât viața cotidiană din comunism - cozile la alimentară, lipsa curentului electric, cenzura și presiunile Securității -, cât și reziliența culturală a artiștilor vremii. „Am încercat să spunem povestea unei generații prin muzica pe care a iubit-o și prin realitățile pe care a fost nevoită să le trăiască. Muzica aceea a fost extraordinară nu datorită regimului, ci în ciuda lui”, a conchis Theo Rose.