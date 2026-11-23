Mădălina Ghenea a făcut dezvăluiri despre problemele de sănătate și despre momentele dificile prin care a trecut în ultimii ani. Invitată în emisiunea „Verissimo”, difuzată de postul italian Canale 5, actrița a vorbit despre lupta cu endometrioza.
Mădălina Ghenea a povestit și despre cei nouă ani în care a fost victima unei campanii de hărțuire, experiență despre care spune că i-a afectat profund viața personală și profesională.
Vedeta a vorbit deschis despre una dintre cele mai sensibile probleme din viața sa. Actrița a dezvăluit că, dincolo de lumina reflectoarelor, se confruntă cu o boală care i-a schimbat viața. Este vorba despre endometrioză, o afecțiune ginecologică cronică ce poate provoca dureri severe și, în anumite cazuri, infertilitate.
În emisiunea „Verissimo”, vedeta a mărturisit că endometrioza i-a afectat inclusiv activitatea profesională. Actrița a explicat că, pe lângă simptomele fizice, a trebuit să facă față și unor vești descurajatoare privind șansele de a deveni mamă.
„Sufăr de o boală care mi-a schimbat viața: endometrioză. Este o boală despre care se vorbește rar. Această situație mi-a îngreunat munca, dar faptul că am avut-o pe fiica mea, Charlotte, a fost și un miracol. Mi-au spus că nu voi putea avea copii. Durerea era debilitantă”, a declarat Mădălina Ghenea.
Pe lângă problemele de sănătate, Mădălina Ghenea a dezvăluit că a trecut printr-o altă perioadă dificilă. Actrița a povestit că a fost ținta unei campanii de hărțuire care i-a afectat atât viața personală, cât și cariera.
Potrivit vedetei, totul a început în perioada în care era însărcinată cu fiica sa. O femeie a început să contacteze persoane din cercul profesional al actriței, inclusiv fotografi, reprezentanți de PR și organizatori ai evenimentelor la care Mădălina Ghenea urma să participe.
Situația a devenit tot mai gravă pe măsură ce persoana respectivă ar fi creat conturi false pe rețelele sociale și ar fi folosit fotografii modificate pentru a se prezenta drept actriță.