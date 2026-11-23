Scris de Andreea Damian Publicat: 23 nov. 2026, 10:38

Mădălina Ghenea a făcut dezvăluiri despre problemele de sănătate și despre momentele dificile prin care a trecut în ultimii ani. Invitată în emisiunea „Verissimo”, difuzată de postul italian Canale 5, actrița a vorbit despre lupta cu endometrioza.

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