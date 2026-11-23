Carmen Brumă povestește cum e la Facultatea de Nutriție și Dietetică la zi, la 49 de ani: 15 examene în prima sesiune, ore de laborator și mâncare la pachet.
Într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de mai multe imagini din viața de zi cu zi - de la drumurile cu mijloacele de transport în comun și orele petrecute în laboratorul de chimie, până la notițele de curs și gustările pregătite acasă - Carmen Brumă a explicat cum reușește să facă față programului încărcat.
„Cum e la Facultatea de Nutriție și Dietetică la zi? Foarte provocator (și am dat doar 1 examen din cele 15 din sesiunea asta). E nevoie de multă organizare, dar se poate”, a scris partenera de viață a lui Mircea Badea pe rețelele de socializare.
Pentru a nu face rabat de la stilul său de viață activ și pentru a-și onora contractele de imagine, Carmen Brumă și-a adaptat complet rutina zilnică. Aceasta își ia mâncare la pachet, își face antrenamentele acasă și își concentrează activitatea profesională la final de săptămână.
„Îmi iau mâncare la pachet (cel mai comod sub formă de batoane/brioșe), fac sport acasă, filmez campaniile în weekend”, a detaliat ea.
Dincolo de efortul academic, care presupune inclusiv lucrări practice în laborator și noțiuni complexe de chimie, vedeta se declară încântată de atmosfera din facultate și de oamenii pe care i-a cunoscut la cursuri.
„Ca și la master, am avut noroc de colegi de treabă, pasionați și cu povești de viață impresionante. Să-mi țineți pumnii să ies cu bine din prima sesiune!”, a mai transmis Carmen Brumă.