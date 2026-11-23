Scris de Andreea Damian Publicat: 23 nov. 2026, 14:10

Carmen Brumă povestește cum e la Facultatea de Nutriție și Dietetică la zi, la 49 de ani: 15 examene în prima sesiune, ore de laborator și mâncare la pachet.

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