Prințesa de Wales, Catherine, va vorbi deschis despre experiența sa cu cancerul și despre felul în care boala i-a schimbat perspectiva asupra vieții, într-un documentar intitulat „Heal”, care va fi difuzat de BBC pe 29 noiembrie.
În primele imagini din producție, Kate vorbește despre transformările profunde prin care trece o persoană după un diagnostic de cancer, explicând că efectele bolii depășesc cu mult aspectele fizice.
„Cancerul te schimbă. Îți schimbă corpul, te schimbă din punct de vedere fizic, dar există o dimensiune mult, mult mai profundă a ceea ce se modifică în tine după un diagnostic de cancer”, spune prințesa în documentar.
Filmul, care va fi difuzat pe BBC One, promite să ofere cea mai personală relatare de până acum a experienței sale cu boala și a procesului de recuperare. Catherine vorbește despre dificultățile tratamentului, despre schimbările emoționale și despre felul în care a învățat să privească vindecarea ca pe un proces de durată.
„Vindecarea este o călătorie”, spune prințesa.
Documentarul include imagini noi cu Kate în timpul provocării Three Peaks, pe care a încheiat-o la începutul acestui an. Aceasta presupune escaladarea celor mai înalți munți din Anglia, Scoția și Țara Galilor într-o singură zi.
Narațiunea este însoțită de imagini cu alți pacienți care se confruntă cu cancerul, dar și de momente în care prințesa își îmbrățișează membrii familiei, inclusiv pe soțul său, prințul William.
„Este clar că nu suntem făcuți să ducem singuri greutățile vieții”, spune Catherine.
Într-un alt fragment, ea vorbește despre felul în care suferința poate schimba perspectiva asupra existenței: „Adesea, prin durere ajungem să ne dăm seama că dincolo de aceasta se află o frumusețe mult mai mare”.
Documentarul va fi prezentat de jurnalista Kirsty Young și va include reflecțiile prințesei despre impactul bolii, dar și despre modul în care și-a găsit propriul drum spre vindecare.