Scris de Andreea Damian Publicat: 23 nov. 2026, 14:42

Prințesa de Wales, Catherine, va vorbi deschis despre experiența sa cu cancerul și despre felul în care boala i-a schimbat perspectiva asupra vieții, într-un documentar intitulat „Heal”, care va fi difuzat de BBC pe 29 noiembrie.

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