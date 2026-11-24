Omul de afaceri Ionuț Eriksen, președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române, a oferit o primă reacție publică în urma informațiilor privind conflictul conjugal cu soția sa, Magda Pălimaru.
Contactat de publicația Cancan, Ionuț Eriksen a evitat să comenteze acuzațiile sau detaliile din dosar, rezumându-se la o declarație scurtă, cu o aparentă aluzie la profesia soției sale:
„There is no such thing as bad weather, only bad clothes” (n.r. – „Nu există vreme rea, ci doar haine nepotrivite”).
Expresia este o zicală populară în țările nordice, folosită pentru a sublinia importanța pregătirii în fața situațiilor dificile. Până în acest moment, Magda Pălimariu nu a oferit declarații publice cu privire la acest subiect.
Declarația vine în contextul în care pe numele acestuia a fost emis un ordin de protecție, iar autoritățile desfășoară cercetări penale.
Potrivit datelor apărute în spațiul public, scandalul ar fi pornit de la presupuse amenințări la adresa vedetei TV și de la descoperirea unui dispozitiv de urmărire amplasat în autoturismul acesteia. În urma sesizării, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar pe numele afaceristului a fost deschis un dosar de urmărire penală.
Deși Ionuț Eriksen a contestat măsura preventivă, magistrații Judecătoriei Buftea au respins contestația, menținând obligația acestuia de a păstra distanța față de Magda Pălimariu. Totodată, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea au solicitat prelungirea ordinului de protecție, cerere ce urmează să fie judecată la termenul stabilit pentru data de 26 noiembrie.