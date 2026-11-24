Melania Trump a fost prezentă la ceremonia de primire a bradului oficial de Crăciun de la Casa Albă, iar ținuta sa nu a trecut neobservată. Prima Doamnă a Statelor Unite a ales un palton roșu în carouri, pe care l-a mai purtat în urmă cu câțiva ani, la un alt eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă.
Realizat de designerul Gabriela Hearst, paltonul a avut un preț de aproximativ 5.000 de dolari. Modelul face parte dintr-o colecție mai veche și nu mai poate fi găsit în magazinele oficiale.
Ținuta a fost completată de pantofi Dolce & Gabbana, realizați din piele cu imprimeu de piton. Modelul datează dintr-o colecție lansată în 2010 și are o valoare de aproximativ 800 de dolari.
Părul blond, aranjat în bucle lejere, și machiajul discret au completat apariția Primei Doamne.
Bradul oficial a ajuns la Casa Albă într-o trăsură verde trasă de doi cai, Ben și Rocco. Melania Trump s-a apropiat de atelaj pentru a admira pomul și a saluta familia Chapman, cea care a furnizat bradul în acest an.
Pomul este un brad concolor de aproximativ 5,5 metri înălțime și provine de la plantația Silent Night Evergreens din localitatea Endeavor, statul Wisconsin.
Acesta va fi amplasat în Sala Albastră a reședinței prezidențiale și va deveni elementul central al decorului de Crăciun.