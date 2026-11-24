Scris de Andreea Damian Publicat: 24 nov. 2026, 15:33

Melania Trump a fost prezentă la ceremonia de primire a bradului oficial de Crăciun de la Casa Albă, iar ținuta sa nu a trecut neobservată. Prima Doamnă a Statelor Unite a ales un palton roșu în carouri, pe care l-a mai purtat în urmă cu câțiva ani, la un alt eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă.

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