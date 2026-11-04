Percheziții la influencerul Iulian Demeter! Ce au descoperit mascații în locuința acestuia. Un pistol airsoft, ridicat de anchetatori

Influencerul Iulian Demeter este vizat de percheziții în operațiunea JUPITER. Anchetatorii au ridicat un pistol airsoft fără documente de proveniență.
Descinderi la locuința influencerului Iulian Demeter, în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată la nivel național de procurori și polițiști. Anchetatorii au ridicat un pistol de tip airsoft, pentru care nu ar exista documente de proveniență, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS. Arma urmează să fie supusă unei expertize pentru stabilirea regimului juridic.
Iulian Demeter, vizat de percheziții în operațiunea JUPITER
Locuința influencerului Iulian Demeter a fost percheziționată de anchetatori, după ce acesta a apărut în repetate rânduri pe rețelele de socializare ținând în mână un pistol.
Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, influencerul nu se afla la domiciliu în momentul descinderii. Acolo se aflau doar soția și copiii acestuia.
Acțiunea face parte din operațiunea JUPITER, o amplă desfășurare de forțe la nivel național, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
Ce au găsit mascații în locuința influencerului
În urma percheziției, anchetatorii au descoperit și ridicat un pistol de tip airsoft, pentru care nu ar exista documente care să ateste proveniența.
Obiectul urmează să fie expertizat de specialiști, pentru a se stabili caracteristicile acestuia, regimul juridic și dacă deținerea sa respectă prevederile legale.
Verificările sunt importante în contextul în care legislația privind regimul armelor și munițiilor stabilește condiții specifice pentru deținerea și utilizarea anumitor categorii de arme neletale.
Operațiunea JUPITER: sute de percheziții în dosare de amploare
Descinderile la locuința lui Iulian Demeter au loc în cadrul operațiunii JUPITER, o acțiune amplă a autorităților care vizează mai multe categorii de infracțiuni.
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, anchetele desfășurate în cadrul operațiunii privesc fapte precum nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă calificată, comercializarea produselor contrafăcute, furtul de energie electrică și infracțiuni silvice.
De asemenea, sunt investigate fapte legate de gestionarea ilegală a deșeurilor și de introducerea sau modificarea unor date informatice în sistemul integrat pentru păduri.
Operațiunea se desfășoară sub coordonarea procurorilor, cu participarea mai multor structuri ale Poliției Române.
Influencerul s-a afișat în repetate rânduri cu arme pe rețelele sociale
Iulian Demeter a atras atenția comunității online după ce a publicat imagini și videoclipuri în care apărea cu arme de tip airsoft.
Aceste apariții au intrat în atenția autorităților, iar verificările vizează inclusiv clarificarea situației juridice a pistolului descoperit în urma percheziției.
Deocamdată, arma ridicată urmează să fie expertizată, iar anchetatorii trebuie să stabilească dacă au fost încălcate prevederile legale.
Precizăm că efectuarea unei percheziții nu reprezintă o dovadă a vinovăției, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurilor judiciare.