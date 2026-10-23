Prințul William, dezvăluiri surprinzătoare despre cariera pe care și-a dorit-o înainte de a deveni rege
Prințul William
Prințul William a dezvăluit la The Graham Norton Show că visa să devină polițist și că s-a gândit chiar la o carieră de DJ. Ce alte pasiuni are moștenitorul tronului britanic?
Prințul William a făcut dezvăluiri neașteptate despre planurile sale din tinerețe, în timpul unei apariții speciale în emisiunea The Graham Norton Show, difuzată de BBC. Moștenitorul tronului britanic a mărturisit că, înainte ca responsabilitățile regale să-i definească parcursul, s-a gândit serios la o carieră în poliție. Mai mult, acesta a recunoscut că a avut și o perioadă în care și-ar fi dorit să devină DJ.
Prințul William visa să devină polițist
În cadrul emisiunii, prințul William a vorbit deschis despre profesiile care l-au atras în tinerețe. Deși este pregătit să devină următorul rege al Marii Britanii, acesta a dezvăluit că, la un moment dat, și-a imaginat un viitor profesional complet diferit.
„Voiam cu adevărat să fiu polițist când eram mai tânăr, credeam că puteam să fiu unul bun”, a povestit prințul William.
Mărturisirea a oferit publicului o perspectivă mai puțin cunoscută asupra personalității moștenitorului coroanei britanice, care a vorbit și despre alte pasiuni din perioada tinereții.
Printre acestea s-a numărat și muzica, William recunoscând că a trecut printr-o etapă în care s-a gândit să urmeze o carieră de DJ.
Ce emisiuni urmărește prințul William împreună cu familia sa
Discuția a ajuns și la preferințele sale în materie de divertisment. Prințul William a mărturisit că urmărește cu plăcere emisiunea britanică The Traitors, un format în care participanții trebuie să identifice persoanele care joacă rolul trădătorilor.
Potrivit acestuia, producția este apreciată de întreaga familie, iar copiii săi, prințesa Charlotte și prințul Louis, sunt deosebit de pasionați de emisiune.
Dezvăluirile au conturat o latură familiară a prințului William, care, dincolo de îndatoririle oficiale, își găsește timp pentru programe de televiziune urmărite alături de cei dragi.
Filmele care îl atrag pe moștenitorul tronului britanic
Prințul William a vorbit și despre activitățile care îl ajută să se relaxeze. Printre preferințele sale se numără muzica și cinematografia, în special filmele care provoacă publicul să reflecteze asupra poveștii și personajelor.
Moștenitorul coroanei britanice s-a declarat un admirator al regizorului Christopher Nolan și a menționat trilogia The Dark Knight, inspirată de universul lui Batman, printre producțiile pe care le apreciază.
Apariție specială la BBC pentru promovarea Earthshot Prize
Participarea prințului William la The Graham Norton Show a avut loc și în contextul promovării Earthshot Prize, inițiativa de mediu lansată de acesta în 2020.
Premiul urmărește să aducă în atenție soluții inovatoare pentru problemele de mediu, iar laureatul ediției din 2026 urma să fie anunțat pe 17 noiembrie, la Mumbai, în India, potrivit informațiilor publicate de Adevărul.
Alături de prințul William s-au aflat actrițele Cate Blanchett și Hannah Waddingham, precum și activistul de mediu Robert Irwin, invitați implicați în promovarea inițiativei.
Apariția a reprezentat un moment neobișnuit pentru emisiunea prezentată de Graham Norton, în condițiile în care membrii familiei regale britanice apar rar în acest format de divertisment.
Prin dezvăluirile sale, prințul William a arătat că, dincolo de rolul său public și de viitoarele responsabilități regale, are pasiuni și aspirații care îl apropie de experiențele obișnuite ale multor oameni.
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