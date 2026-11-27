Ionuț Eriksen, soțul Magdei Pălimariu, ar fi fost condamnat la închisoare cu executare în Norvegia, în anul 2013, într-un dosar privind violența în familie.
Documentele judiciare obținute de presă indică faptul că omul de afaceri ar fi încercat să evite executarea pedepsei în penitenciar, însă solicitările sale ar fi fost respinse de autoritățile norvegiene.
Soțul Magdei Pălimariu ar fi fost condamnat pentru agresarea propriei fiice
Potrivit unor documente judiciare obținute de Cancan.ro și prezentate și de Click!, Ionuț Eriksen ar fi primit, la 1 martie 2013, o pedeapsă de 30 de zile de închisoare cu executare.
Dosarul ar fi vizat două episoade de violență fizică asupra fiicei sale din prima căsătorie, petrecute în anul 2010, când copila avea doar doi ani și jumătate.
Vârsta victimei și relația de încredere dintre aceasta și tatăl său ar fi reprezentat circumstanțe agravante în evaluarea cazului de către autoritățile norvegiene.
Ionuț Eriksen ar fi încercat să evite executarea pedepsei în penitenciar
Prin intermediul avocatului său, omul de afaceri ar fi solicitat executarea pedepsei sub monitorizare electronică, invocând inclusiv relația apropiată pe care o avea cu fiica sa.
Autoritățile norvegiene ar fi respins această variantă, considerând că gravitatea faptelor nu justifică acordarea unei derogări.
În documentele prezentate de sursa citată figurează și următoarea precizare a autorităților: „Veți fi convocat acum pentru executarea pedepsei în penitenciar”.
Demersurile judiciare ale lui Ionuț Eriksen ar fi ajuns inclusiv la Curtea Supremă a Norvegiei, unde cererea sa ar fi fost respinsă printr-o decizie unanimă a celor trei judecători.