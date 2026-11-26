Scris de Andreea Damian Publicat: 26 nov. 2026, 11:33

Rihanna a publicat pe rețelele sociale un videoclip din culisele ședinței foto pentru campania de sărbători Savage X Fenty, în care apare alături de toți cei trei copii pe care îi are cu A$AP Rocky, descriindu-i drept „cadourile adevărate”.

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