Rihanna a publicat pe rețelele sociale un videoclip din culisele ședinței foto pentru campania de sărbători Savage X Fenty, în care apare alături de toți cei trei copii pe care îi are cu A$AP Rocky, descriindu-i drept „cadourile adevărate”.
Artista în vârstă de 38 de ani apare pe platoul de filmare alături de fiii ei, RZA (4 ani) și Riot (3 ani), și de fiica sa, Rocki (14 luni), aceasta fiind prima campanie publicitară în care pozează toți trei împreună.
Cei patru poartă salopete pufoase asortate (onesies), roșii cu alb și imprimeu cu fulgi de nea, într-un decor de iarnă cu zăpadă artificială, ornamente argintii de Crăciun și un cort decorat cu stele.
Clipul surprinde energia haotică și jucăușă a copiilor în timpul filmărilor: Riot imită gesturile lui Spider-Man, micuța Rocki încearcă să muște dintr-un microfon, iar RZA se joacă printre globurile de Crăciun, în timp ce Rihanna încearcă să îi strângă pe toți pentru cadre.
Campania de sărbători Holiday Family Onesies a fost lansată inițial în octombrie 2026, iar imaginile din culise au fost publicate de artistă pe Instagram pe 24 noiembrie 2026, strângând rapid milioane de aprecieri din partea fanilor.