Scris de Andreea Damian Publicat: 26 nov. 2026, 09:52

Andy Taylor, chitaristul trupei Duran Duran, a murit miercuri la vârsta de 65 de ani. Vestea morții artistului a fost făcută publică de familia sa și de formație.

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