Scris de Andreea Damian Publicat: 25 nov. 2026, 14:47

Loredana Groza a distribuit pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de Adrian Minune, iar imaginile au atras atenția internauților. În una dintre ipostaze, manelistul apare cu mâna pe posteriorul artistei, momentul stârnind reacții.

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