Loredana Groza a distribuit pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de Adrian Minune, iar imaginile au atras atenția internauților. În una dintre ipostaze, manelistul apare cu mâna pe posteriorul artistei, momentul stârnind reacții.
Loredana a purtat o rochie roșie, transparentă, cu imprimeu floral, iar în poze apare în brațele artistului, pe care îl ține strâns și îl sărută pe frunte.
Imaginile au fost distribuite în mediul online și au stârnit reacții din partea celor care le-au văzut. Fotografia în care Adi Minune apare cu mâna pe posteriorul vedetei a stârnit numeroase comentarii din partea internauților, majoritatea considerând gestul nepotrivit.
„Doamneee ferește in ce fel va postați, va vad soțiile voastre”, „Domnu Adrian, suntem la televizor, unde puneți mâna😂😂”, „Mama cu copilul ei la sperbarea de Crăciun, ce frumos”, „Carul mic răstoarnă buturuga mare 😂”, „Cel mai frumos duo ,buni si nepotul, daca e cuminte ala mic ii da mamaia si o acadea dupa eveniment🥳🍾”, „Ce fericire pe Minune”, „Ce ipostaze urâte.. nu mai există respect”, „Ce tupeu pe „asta micu” ! 🤣🤣🤣”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.