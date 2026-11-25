Una dintre cele mai îndrăgite comedii de Crăciun ar putea avea o continuare cu actorul care a făcut-o celebră.
Macaulay Culkin, în vârstă de 46 de ani, este implicat într-un nou proiect „Singur acasă”, aflat în dezvoltare la Disney. De această dată, povestea l-ar putea urmări pe Kevin McCallister ajuns la maturitate, care se confruntă cu o situație neașteptată în propria familie.
La 36 de ani de la lansarea primului film „Singur acasă”, Macaulay Culkin se pregătește să revină la personajul care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți copii-actori de la Hollywood.
Potrivit publicațiilor americane Variety, Disney și 20th Century Studios lucrează la o nouă producție inspirată de celebra franciză. Proiectul se află încă într-o etapă de dezvoltare, iar o dată de lansare nu a fost anunțată.
Cum ar putea arăta noua poveste din „Singur acasă”
Ideea îi aparține chiar lui Macaulay Culkin, care și-a exprimat anterior interesul de a reveni în rolul lui Kevin, dar dintr-o perspectivă diferită. În locul copilului uitat acasă de familia plecată în vacanță, spectatorii l-ar putea întâlni pe Kevin devenit tată. În varianta de poveste imaginată de actor, personajul este preocupat de muncă și nu îi acordă suficientă atenție propriului copil.
Supărat, acesta din urmă își încuie tatăl afară și pregătește o serie de capcane pentru a-l împiedica să intre în casă. Astfel, Kevin ar ajunge în situația celor doi hoți pe care îi înfrunta în filmele originale.
Deocamdată, nu este confirmat că aceasta va fi povestea finală a producției. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Seth Rogen și Evan Goldberg sunt implicați în dezvoltarea scenariului și producția noului film.