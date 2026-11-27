Andreea Raicu lansează un manifest pentru protejarea femeilor împotriva abuzului psihologic în cuplu
Andreea Raicu a lansat Femei pentru Femei
Andreea Raicu a lansat Femei pentru Femei, o platformă pentru femei, de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, desemnată de ONU.
Odată cu ea pornește manifestul #NuENormal, care cere ca noua lege românească despre violența împotriva femeilor să recunoască și controlul care nu lasă urme, nu doar loviturile, și să pedepsească cu adevărat urmărirea și hărțuirea online.
Manifestul pornește de la ce i s-a întâmplat chiar ei. Andreea Raicu a fost urmărită de un bărbat de la un curs pe care îl preda: mailuri, mesaje, cadouri trimise acasă, apoi o fotografie cu ea, primită pe mail, făcută la miezul nopții în parcarea unui mall. La poliție i s-a spus că „e un fan” și că ar trebui să se bucure. Abia după ce au citit mailurile, polițiștii i-au dat dreptate, dar i-au spus că nu au dreptul să facă nimic. Cererea ei pentru un ordin de protecție a fost respinsă. Astăzi, legea permite ordinul de protecție împotriva oricui urmărește sau hărțuiește o femeie, inclusiv online, nu doar împotriva cuiva din familie.
„Dacă mie, o femeie pe care o cunoaște o țară întreagă, mi s-a spus să mă bucur, ce aude oare o femeie pe care nu o cunoaște nimeni? De aceea vorbesc. Pe mine mă ascultă multă lume, așa că vreau ca vocea mea să fie și a ei”, spune Andreea Raicu.
Ce cere manifestul
Până pe 14 iunie 2027, România trebuie să transpună Directiva (UE) 2024/1385 privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Legea nouă se scrie acum.
Manifestul cere ca ea să preia directiva pe deplin și, acolo unde e nevoie, să meargă mai departe, în trei puncte:
1. Controlul coercitiv să fie recunoscut expres în lege ca factor distinct de risc. Izolarea, controlul banilor, supravegherea și urmărirea, inclusiv prin telefon, aplicații sau dispozitive de localizare, umilirea și amenințarea repetată să fie evaluate împreună, ca un tipar, iar acest tipar să poată fundamenta un ordin de protecție, fără ca leziunile fizice să fie o condiție.
2. Urmărirea și hărțuirea online, prin care controlul continuă de multe ori și după despărțire, să fie pedepsite cu adevărat: aplicațiile de spionaj puse în telefon, dispozitivele de urmărire, pozele indecente trimise fără să fie cerute și pozele intime distribuite fără acord. Directiva europeană le numește în articolele 5, 6 și 7.
3. Ce spune victima despre frica ei, în evaluarea riscului, să cântărească în decizie, astfel încât o femeie care spune «mi-e frică» să fie crezută din prima. Directiva cere ca evaluarea riscului să țină seama de propria relatare a victimei (art. 16 alin. (4)).
Manifestul face și un apel către toți cei care lucrează cu victimele violenței domestice – polițiști, procurori, judecători, asistenți sociali, psihologi, oameni din organizațiile de sprijin: să folosească toată protecția pe care legea o dă deja și să creadă femeia care spune „mi-e frică”.
Manifestul se adresează și bărbaților. „Nu îți cerem să ne salvezi. Îți cerem să nu mai râzi când un prieten spune «la mine în casă eu decid», să nu mai spui «e doar gelos» și să nu te mai uiți în altă parte când vezi ce vezi. Un bărbat puternic nu controlează. Și nu tace.”
Textul se încheie cu fraza care dă tonul campaniei: „Violența aceasta nu se oprește când vorbesc doar femeile. Se oprește când vorbim împreună.”
16 zile, 16 articole
Campania ține cât cele 16 zile de activism împotriva violenței de gen, între 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, desemnată de ONU, și 10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului. În acest timp, andreearaicu.ro publică zilnic un articol despre o formă de violență care nu se vede. Manifestul e citit într-un video de femei și bărbați cunoscuți din România: Theo Rose, Virgil Ianțu, Laura Cosoi, Cristina Chiriac, Lili Sandu, Sore, Tudor Giurgiu, Florin Negruțiu, Marius Pancu, Alex Gâlmeanu, Andrei Lăcătuș, Denisa Tănase, Mirela Retegan, Atena Boca, Laura Coman, Corina Birladeanu, Christina Vlădescu, Raluca Anton, Loredana Pădurean și Bogdan Ciudoiu.
Andreea Raicu le mulțumește tuturor celor care s-au alăturat: „Le mulțumesc din suflet tuturor celor care și-au dat vocea acestui manifest. Fiecare voce în plus e o femeie în plus care află că nu e singură.” Semnăturile vor fi duse instituțiilor care scriu legea, înainte ca ea să fie votată.
Ce poți face tu în aceste 16 zile
Citește câte un articol pe zi. În fiecare zi publicăm aici unul: despre control, gaslighting, bani, hărțuire, drepturi. Găsești aici și fișele despre formele violenței, realizate împreună cu Asociația ANAIS.
Spune-le prietenelor că te pot suna. O frază simplă, „orice ar fi, eu sunt aici”, poate fi prima ușă deschisă.
Salvează numărul 0800 500 333. E linia gratuită, non-stop, pentru victimele violenței domestice. Poate nu ai tu nevoie de el, dar poate are cineva de lângă tine.
Nu mai râde la glumele care umilesc. De acolo începe totul: din ce lăsăm să treacă netaxat.
Poartă ceva portocaliu azi și spune de ce, dacă te întreabă cineva.
Semnează Manifestul Femei pentru Femei. Fiecare semnătură îi spune altei femei: „te văd”.
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