Iulia Albu a primit un ordin de evacuare
Iulia Albu
Iulia Albu a fost obligată să se mute într-o altă casă, deși plătea chirie pentru o locuință. Discuțiile au degenerat, iar în final s-a ajuns la executare silită.
Vedeta se mutase în anul 2017 într-un complex de locuințe din nordul Capitalei, după ce a semnat un contract cu Upground Estates SRL. În anii care au urmat înțelegerea a fost prelungită, ultimul contract fiind valabil până în februarie 2026.
În anul 2024, firma a trimis o notificare prin care Iulia Albu era anunțată că se reziliază contractul, cu un preaviz de două luni la dispoziție. Vedeta a contestat în instanță, unde a susținut că a vrut să cumpere apartamentul, doar că s-a ajuns la nicio înțelegere în timpul negocierilor.
Contractul semnat în 2017 fusese prelungit prin acte adiționale până în februarie 2026, dar în octombrie 2024 firma a notificat-o că pune capăt contractului, cu un preaviz de două luni.
”În motivare, reclamanta a arătat că la data de 27.01.2017, între părţi s-a încheiat contractul de închiriere nr. 319/27.01.2017, cu privire la apartamentul nr. 602, situat în ###### #, scara A, str. Fabrica de Glucoză nr. 9 B, împreună cu un loc de parcare şi un spaţiu de depozitare, situate la subsol, contractul fiind încheiat pe o perioadă determinată, oricare dintre părţi avea dreptul să solicite denunţarea unilaterală cu respectarea termenului de preaviz de două luni”, au spus avocații companiei, potrivit Cancan.
Reclamația făcută de Iulia Albu
Iulia a reclamat măsura ca fiind abuzivă. Vedeta se pare că i-ar fi transmis companiei că nu acceptă intrarea în locuință a potențialilor cumpărători.
”Pârâta (n.r. Iulia Albu) a mai susţinut că cererea este neîntemeiată întrucât a semnat contractul astfel cum acesta a fost impus de reclamantă fără a avea posibilitatea de a negocia vreuna dintre clauzele contractuale, însă colaborarea nu a fost atât de lină şi fructuoasă astfel cum o asigurase reclamanta, imobilul pus la dispoziţie nu a îndeplinit niciodată standardele de calitate şi confort, fiind nevoită să comande şi să monteze mobilier în bucătărie, având loc şi o inundaţie din vina reclamantei, iar în anul 2022, cu patru zile înainte de expirarea duratei contractuale, reclamanta a mărit chiria, iar în luna octombrie, reclamanta a anunţat-o că a decis să vândă apartamentul, însă părţile nu au putut ajunge la un consens în vederea cumpărării acestuia de către pârâtă, iar la data de 04.10.2024, a primit notificarea de denunţare unilaterală a contractului, pârâta apreciind abuzivă această notificare, fiind dispusă să cumpere apartamentul, iar din data de 06 decembrie 2024 i-a fost restricţionat dreptul de a folosi locul de parcare”, a explicat vedeta prin intermediul avocatului.
Urmărește știrile Tabu și pe Google News