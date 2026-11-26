Scris de Andreea Damian Publicat: 26 nov. 2026, 13:24

Iulia Albu a fost obligată să se mute într-o altă casă, deși plătea chirie pentru o locuință. Discuțiile au degenerat, iar în final s-a ajuns la executare silită.

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