Elwira Petre le transmite un sfat practic turiștilor români care plănuiesc o vacanță în Egipt, avertizându-i să nu se rezume doar la celebrele piramide din Giza.
Soția lui Mihai Petre a povestit experiența trăită la Saqqara, un sit aflat la aproximativ o oră de Cairo, unde a rămas impresionată de picturile vechi de mii de ani și de galeriile subterane de la Serapeum.
Într-un mesaj adresat urmăritorilor săi, Elwira Petre a explicat de ce consideră că o vizită în Egipt este incompletă fără a ajunge în acest loc istoric, situat în apropierea capitalei Cairo.
Coregrafa a atras atenția că la Saqqara se află unele dintre cele mai vechi piramide din Egipt, inclusiv piramida în trepte a lui Djoser, ridicată cu mult înaintea celor din Giza.
„Nu faceți această greșeală când plecați în Egipt. Nu vizitați doar piramidele din Giza. La aproximativ o oră de Cairo, se află Saqqara, un loc care ascunde unele dintre cele mai vechi piramide din Egipt, construite cu mult înaintea celor din Giza. Aici se află celebra piramidă în trepte a lui Djoser, considerată prima piramidă monumentală din Egipt”, a transmis Elwira Petre.
Dincolo de arhitectura piramidelor, Elwira Petre a mărturisit că a fost fascinată de picturile și hieroglifele conservate pe pereții mormintelor, dar și de complexul subteran Serapeum, învăluit în numeroase povești și teorii neoficiale.
„Saqqara a fost o surpriză tare frumoasă pentru mine. Spre deosebire de piramidele din Giza, aici ai ocazia să descoperi ceva ce m-a impresionat foarte mult: picturi și hieroglife pe pereții încăperilor, păstrate incredibil de bine de-a lungul miilor de ani. Este fascinant să le vezi în realitate!
Tot aici se află și Serapeum, un complex subteran cu galerii imense și sarcofage uriașe din granit. Potrivit explicațiilor arheologice, aici erau înmormântați taurii sacri Apis, considerați întruchiparea zeului Ptah.
Dar, ca în multe locuri din Egipt, există și povești și teorii neoficiale care pun sub semnul întrebării adevărata destinație a acestor sarcofage, unii susținând chiar că ar fi fost destinate unor ființe umane uriașe. Sunt teorii fără dovezi arheologice solide, dar care adaugă și mai mult mister acestui loc.
Saqqara este unul dintre acele locuri în care istoria, arhitectura și misterul se întâlnesc la fiecare pas. Dacă ajungeți în Egipt, vă recomand din suflet să nu o ratați”, a mai povestit Elwira Petre.