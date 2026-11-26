După ani întregi de dispute juridice, Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns, în sfârșit, la o înțelegere în ceea ce privește Château Miraval, celebra proprietate viticolă din Franța pe care au cumpărat-o împreună în 2008.
Cei doi foști soți și-au soluționat în afara instanței conflictul legat de vânzarea podgoriei, punând capăt unei dispute care a continuat mult timp după despărțirea lor din 2016.
Château Miraval nu este doar o proprietate viticolă din sudul Franței. Locul are și o semnificație specială pentru Brad Pitt și Angelina Jolie, fiind proprietatea pe care cei doi au cumpărat-o în 2008 și unde și-au organizat nunta în 2014. După separarea din 2016, însă, domeniul a devenit subiectul unui conflict juridic de lungă durată. Disputa a avut în centru vânzarea podgoriei, iar neînțelegerile dintre cei doi au continuat să atragă atenția presei internaționale de-a lungul anilor.
Potrivit informațiilor, înțelegerea a fost încheiată în afara instanței, iar reprezentanții lui Brad Pitt și Angelina Jolie au transmis o declarație comună în care au subliniat că decizia a fost luată în interesul familiei. „Am ajuns la o înțelegere în afara instanței, în interesul familiei noastre. Orice comentarii apărute în presă și atribuite unor «surse» nu provin, de fapt, de la niciunul dintre noi sau de la persoane apropiate nouă”, au transmis reprezentanții celor doi.
Astfel, după ani de neînțelegeri și dispute, Brad Pitt și Angelina Jolie par să fi ajuns la un punct comun în ceea ce privește una dintre cele mai cunoscute proprietăți asociate relației lor.