Scris de Andreea Damian Publicat: 26 nov. 2026, 14:04

După ani întregi de dispute juridice, Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns, în sfârșit, la o înțelegere în ceea ce privește Château Miraval, celebra proprietate viticolă din Franța pe care au cumpărat-o împreună în 2008.

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